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Общество

Кабинет Дома печати в Волгограде выставили на торги по цене квартиры

Общество 02.07.2026 13:49
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02.07.2026 13:49


Еще одно помещение, расположенное в Доме печати в Волгограде, выставлено на торги. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на специализированную площадку, территориальное управление Росимущества ищет покупателя на кабинет площадью 96,5 квадратных метров. Начальная цена составляет почти 6 миллионов рублей, а шаг аукциона – около 300 тысяч рублей. Потенциальные покупатели должны оставить задаток в размере 595,7 тысячи рублей. 

Прием заявок на аукцион стартовал 30 июня, а продлится этот процесс до 4 августа. Торги должны пройти 11 августа. 

Напомним, ранее Дом печати, расположенный на улице Коммунистическая, 11,  принадлежал администрации Волгоградской области. Региональные чиновники неоднократно пытались избавиться от комплекса помещений, требующих капитального ремонта, пытаясь реализовать  недвижимость на торгах. Однако долгое время желающих приобрести часть здания в престижном месте Волгограда  не было. 

В марте 2022 года здание пытались продать за 86,3 млн рублей. Позже, когда цена была сбита до 25 млн рублей, нашелся покупатель -  ООО «Полиграфический комбинат Царицын». Около года назад в здании начались активные ремонтные работы. 


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