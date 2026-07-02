



Пока жители Центрального района Волгограда собирают подписи и пытаются достучаться до мэрии с просьбой ввести льготные парковки для местных жителей, десяток российских городов успешно применяют работающие механизмы. Редакция Volganet.net изучила их опыт, чтобы понять, почему власти Волгограда упорно не хотят замечать очевидного.

Резидентские разрешения: где уже действуют и сколько стоят

Система льготных парковочных разрешений для жителей платных зон сегодня работает в 12 крупных городах России, включая обе столицы, Казань, Екатеринбург, Краснодар, Ростов-на-Дону и Воронеж. И хотя условия везде разные, суть едина: человек, прописанный в центре, не должен платить те же деньги за стоянку, что и случайный водитель.

Стоимость годового абонемента для жителей домов, прилегающих к платным парковкам, в России колеблется от символических до нулевых. Так, в Москве он обойдется в 3000 рублей, в Санкт-Петербурге – в 1800, в Нижнем Новгороде – до 3000. А в Казани, Краснодаре и еще семи городах резидентское разрешение и вовсе бесплатно. Для сравнения: коммерческий абонемент в Волгограде тянет на 49 000 рублей в год.





Пять аргументов, которые убедили власти

Изучив нормативную базу этих городов, можно выделить пять универсальных причин, по которым местные администрации пошли навстречу жителям.

Социальная справедливость. Это главный тезис. Власти везде подчеркивают: житель не должен нести дополнительные расходы только потому, что его дом оказался в центре. В Казани прямо заявили, что льготы вводятся «для недопущения ухудшения материального положения граждан».

Спасение дворов. Если не дать жителям лазейку на улице, весь поток машин хлынет во дворы, которые к такому напору не приспособлены. В Екатеринбурге и Нижнем Новгороде этот аргумент назвали одним из ключевых.

Снятие социальной напряженности. Бесконечные войны за парковочное место между местными и приезжими – благодатная почва для конфликтов. Льготы для жителей, как показал опыт Краснодара и Ростова-на-Дону, эту проблему эффективно снимают.

Экономическая выгода для бюджета. Как ни парадоксально, дешевые места для жителей увеличивают доходы казны. Освобождающиеся места тут же занимают те, кто готов платить полную цену, и оборачиваемость парковок растет.

Историческая застройка. В Перми и Туле честно признали: старые кварталы строились в те времена, когда о такой машинной нагрузке не могло быть и речи, и организовать там парковки физически невозможно без сноса зданий или зеленых насаждений. Льготы – это единственный способ компенсировать этот градостроительный просчет.





А что в Волгограде?

Ситуация в нашем городе ничем не отличается от той, что уже решили другие регионы. Те же старые кварталы, те же забитые дворы и растущее недовольство людей, которые платят непомерные суммы за возможность оставить машину у собственного дома.

Контрольно-счетная палата Волгограда еще в апреле 2026 года рекомендовала администрации ввести систему резидентских разрешений. Однако в июне мэрия ответила категорическим отказом, сославшись на то, что жителям стоит решать проблему через собрания и организовывать парковки во дворах самостоятельно. Проблема лишь в том, что во многих дворах центра для этих парковок попросту нет места – его занимают муниципальные учреждения или охранные зоны.

Волгоградцы продолжают собирать подписи, а опыт других городов так и остается невостребованным аргументом в их диалоге с властями.

Фото: Павел Мирошкин / ИА «Высота 102»