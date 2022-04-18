Полезно знать

Заметки астролога: рекомендации с 18 по 24 апреля 2022 года

Полезно знать 18.04.2022 06:09
18.04.2022 06:09


Каждую неделю для наших читателей свои рекомендации дает магистр астрологии, волжанка Ирина Сенина. Ирина Сенина – известный не только в Волгоградской области, но и за ее пределами астролог. Она издала несколько книг по данной тематике, последняя ее работа  – «Предсказательная астрология. Прямые и обратные формулы событий». Ирина Сенина ведет группу в социальных сетях «Астрология для профессионалов и любителей», которая пользуется большой популярностью у пользователей.
Всю неделю Луна убывающая, идет третья четверть Луны.
18 апреля и 19 апреля до 5ч.18м. Луна в Скорпионе.
Это удачный период для решения вопросов, связанных с долгами, кредитами, налогами, задолженностями. Не стоит покупать и первый раз надевать новые вещи: они быстро портятся, изнашиваются, могут не подходить по размеру. Рекомендуется делать стрижки (волосы станут более густыми, расти будут медленнее, стрижка лучше сохраняется).
Уязвимы половые органы, область паха, малого таза, желчный пузырь. На них запрещены процедуры и операции. Зато это удачные дни для лечения горла, шеи, верхних дыхательных путей.
Можно сажать и пересаживать растения, особенно с колючками, поливать, подкармливать. Можно посадить картофель и другие корнеплоды – получите большой урожай.
19 апреля в 5ч.18м. Луна переходит в знак Стрельца и будет находиться в нем до 6ч.53м. 21 апреля.
Это удачные дни для решения юридических, судебных вопросов, дальних поездок (в другой город), для дел, связанных с высшим образованием.
Уязвимы печень, сосудистая система, кровь, легкие. На них запрещены процедуры и операции. Не рекомендуются кровоточивые процедуры, переливания крови. Зато это удачные дни для лечения болезней бронхов.
Период не плодовитый, не рекомендуются посадки и пересадки растений.
21 апреля с 6ч. 53м. луна в Козероге и будет находиться в нем до 9ч.18м. 23 апреля.
Можно решать вопросы карьеры, административные вопросы. Для занятий домом, недвижимостью это не самые подходящие дни. Старайтесь уделять больше внимания пожилым родственникам.
Уязвимы костная система, колени, сгибы конечностей, суставы, связки, зубы. На них запрещены процедуры и операции. Удачные дни для лечения лимфатической системы, желудка, пищевода, молочных желез. Удачный период для стрижек (волосы будут густыми).
Период малоплодовитый. У растений, посаженных в это время, будут мелкие плоды. Можно заниматься подкормкой растений.
18 – 19 апреля Солнце в неблагоприятном аспекте с Плутоном.
Это период снижения энергетики, иммунитета. Не рекомендуются большие физические нагрузки, так как может пострадать сердце.
18 – 19 апреля Меркурий в соединении с Ураном.
Контролируйте работу электроники, так как могут быть сбои и поломки.
18 – 19 апреля Венера в благоприятном аспекте с Ураном.
Это удачные дни для отдыха с друзьями, романтических и любовных отношений, сюрпризов.
23 апреля с 9ч.18м. и весь день 24 апреля Луна в Водолее.
Это удачный период для дел, связанных с электроникой, интернетом, покупки электротоваров. 
Уязвимы глаза, уши, голени ног, на них запрещены процедуры и операции. Зато это удачное время для лечения органов, находящихся в области грудной клетки.
Помните, что это общие рекомендации, а у каждого человека есть свой, индивидуальный гороскоп. И все события в Вашей жизни будут происходить именно по нему. Чтобы узнать, что именно будет происходить лично у вас (здоровье, работа, финансы, брак, дети, поездки и т.д.), обратитесь за консультацией к астрологу.

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