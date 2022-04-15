Пропал сын, муж погиб: опубликован список пострадавших при крушении катера на Волге

В акватории Волги в городе Камышине Волгоградской области продолжаются поиски 12-летнего мальчика, пропавшего при столкновении с буем и последующем крушении катера. На борту судна находились шесть человек. ИА "Высота 102" публикует список пострадавших.

Барышников А. - 40 лет (погиб)

Барышников Д. - 12 лет (продолжаются поиски),

Барашникова Е. - 40 лет (спасена),

Глущенко Е. - 25 лет (спасена),

Мищихин С. - 28 лет (спасен),

Мищихин Н. - 25 лет (спасен).

По предварительным данным, погибший мужчина является мужем выжившей 40-летней женщины, 12-летний мальчик, поиски которого продолжаются, - ее сын.

По не подтвержденным на этот час сведениям, судном управлял сотрудник местной спасательной станции. Катер столкнулся с буем и опрокинулся в районе набережной города Камышина. На месте работают следователи. Официальных комментариев пока не поступало.

Известные на этот час подробности происшествия читайте в материале информационного агентства "Высота 102".