Происшествия

Пропал сын, муж погиб: опубликован список пострадавших при крушении катера на Волге

Происшествия 15.04.2022 23:57
15.04.2022 23:57


В акватории Волги в городе Камышине Волгоградской области продолжаются поиски 12-летнего мальчика, пропавшего при столкновении с буем и последующем крушении катера. На борту судна находились шесть человек. ИА "Высота 102" публикует список пострадавших. 

  1. Барышников А. - 40 лет (погиб)
  2. Барышников Д. - 12 лет (продолжаются поиски),
  3. Барашникова Е. - 40 лет (спасена),
  4. Глущенко Е. - 25 лет (спасена),
  5. Мищихин С. - 28 лет (спасен),
  6. Мищихин Н. - 25 лет (спасен). 

    7. По предварительным данным, погибший мужчина является мужем выжившей 40-летней женщины, 12-летний мальчик, поиски которого продолжаются, - ее сын.

    По не подтвержденным на этот час сведениям, судном управлял сотрудник местной спасательной станции. Катер столкнулся с буем и опрокинулся в районе набережной города Камышина. На месте работают следователи. Официальных комментариев пока не поступало. 

    Известные на этот час подробности происшествия читайте в материале информационного агентства "Высота 102". 

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