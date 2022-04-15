



В акватории Волги вечером 15 апреля опрокинулся катер, на борту которого находилось 6 человек. Как сообщало ранее ИА "Высота 102", один человек в результате происшествия погиб, четверо спасены, о судьбе ребенка ничего пока неизвестно. К этому часу информагентству стали известны детали происшествия.

Отметим, что ЧП в районе набережной города Камышина Волгоградской области произошло около 20.30 и на этот час представители правоохранительных органов работают на месте происшествия. В связи с этим официальных комментариев пока не поступало. Вся изложенная ниже информация основана на предварительных данных.

– На борту маломерного судна находилось шесть человек, включая 12-летнего ребенка, – сообщил ИА "Высота 102" собственный источник в экстренных службах. – По предварительным данным, за управлением катера находился сотрудник местной спасательной станции. Со слов очевидцев, мужчина во время посадки на судно находился в состоянии алкогольного опьянения. Вместе с ним на катер погрузились двое мужчин, две женщины и ребенок. Находясь в акватории Волги, рулевой не справился с управлением судна и, по предварительным данным, допустил столкновение с буем. В результате произошло опрокидывание.

В воде оказались все шесть человек. Один – 40-летний мужчина – скончался до прибытия скорой помощи на берегу. По имеющимся сведениям, он успел самостоятельно выбраться на берег. Спасены и с переохлаждением доставлены в Камышинскую ЦРБ две женщины в возрасте 40 и 25 лет и двое мужчин в возрасте 28 и 25 лет. Сейчас с ними работают медики.

– Ребенок на этот час не обнаружен, – добавляет собеседник ИА "Высота 102".