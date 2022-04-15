На набережной Камышина перевернулся катер с людьми: один погиб, четверо спасены, пропал ребенок

В городе Камышине Волгоградской области вечером 15 апреля в районе набережной перевернулся катер с людьми. Как стало известно ИА "Высота 102", в результате происшествия один человек погиб, четверо спасены, идут поиски еще одного пассажира.

– Сообщение об опрокидывании маломерного суда в районе набережной города Камышина поступило около 20.35, – сообщили информагентству в экстренных службах региона. – На место происшествия были незамедлительно направлены спасатели, полиция, бригады скорой помощи. Один человек погиб. Это мужчина в возрасте 40 лет.

С переохлаждением из воды спасателям удалось вытащить на берег четырех человек. По предварительным данным, это две женщины, а также двое мужчин.

По неподтвержденной пока официально информации, вместе с перечисленными пассажирами на борту катера также находился ребенок. На этот час об обнаружении его информации нет.

Редакция информагентства запросила комментарий в СУ СК России по Волгоградской области. Известно, что следователи работают на месте происшествия.