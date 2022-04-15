Борьба с коррупцией

Пьяный житель Волгоградской области пытался подкупить полицейского за 15 тысяч рублей

Борьба с коррупцией 15.04.2022 11:33
15.04.2022 11:33


Прокуратура Новоаннинского района направила в суд уголовное дело о покушении на дачу взятки сотруднику полиции. Как рассказала ИА «Высота 102» старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, в начале февраля этого года у 45-летнего жителя района в доме нашли патроны, хранившиеся в тайнике под холодильником.

Через несколько дней мужчина в состоянии алкогольного опьянения пришел в  кабинет начальника отдела дознания ОМВД России по Новоаннинскому району Волгоградской области и предложил ему  за 15 тысяч рублей за то, чтобы дело в отношении него замяли. Несмотря на предупреждение об уголовной ответственности, мужчина  продолжал настаивать на своем и положил деньги на стол. Однако подкупить полицейского не удалось. Свою вину он полностью признал. 

Расследование уголовного дела проводилось Новоаннинским межрайонным следственным отделом  СУ СК РФ по Волгоградской области.


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