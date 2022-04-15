Экономика

За две недели апреля Lada Largus подешевела на 20%, Volkswagen Polo – на 30%

Экономика 15.04.2022 09:11
15.04.2022 09:11


Эксперты РГС Банка (банк для автомобилистов) и банка «Открытие» проанализировали, как изменялись средние цены на наиболее востребованные автомобили за первые две недели апреля. Из топ-10 самых продаваемых моделей нашлись уже две, что за 14 дней успели подешеветь. По данным агентства Russian Automotive Market Research, Lada Largus стал доступнее на 20%, а Volkswagen Polo – на 30%.
Идея запустить ценники «в космос», какое-то время наблюдать, будет ли спрос, и только в случае неудачи бизнеса начинать снижать цену, - конечно же, далеко не новая. Подобным образом поступали еще азиатские торговцы шелком и пряностями несколько тысячелетий назад. Отечественный рынок новых автомобилей нынешней весной тоже едва ли можно было назвать цивилизованным. По крайней мере, ту его часть, которая касается ценовой политики. Вслед за ростом курса доллара и на фоне негативных новостей об остановке бизнеса большинства марок цены продавцы поднимали мгновенно. Однако при повышении официального курса рубля и явном наличии автомобилей дилеры отнюдь не спешили снижать цены. Тем приятнее покупателям видеть, что в апреле на рынке все же проявились положительные тенденции в ценообразовании.
Так, из топ-10 наиболее востребованных на нашем рынке моделей нашлось две, которые с 1 по 14 апреля подешевели. Первая – Volkswagen Polo: средняя цена этого лифтбэка составила 1,332 миллиона рублей, почти на треть меньше, чем в конце марта. Продажи Polo за март сократились более чем в три раза. И хотя завод Volkswagen в Калуге был остановлен, но дилеры успели завести себе на склады внушительное количество Polo. На сегодняшний день, судя по официальному сайту марки, в свободной продаже представлено 1 023 автомобиля.
Вторая модель из тех, чей средний ценник в прошедшие две недели апреля «похудел» – Lada Largus (1,359 миллиона рублей; -20% к марту 2022 года). Продажи этой модели в марте сократились до 1 555 машин (-56% к марту 2021 года). При этом АвтоВАЗ последнее время перестал на официальном сайте сообщать об общем наличии автомобилей «Лада» в сети, но у крупных официальных дилеров дефицита «ларгусов» не наблюдается - можно найти склады с запасом более чем в 200 «штук».
В то же время в топ-10 самых популярных моделей нашлось три, средние цены на которые в первые две недели апреля никак не изменились. Это Kia Rio (1,592 миллиона рублей), Lada Granta (876 тысяч) и Renault Duster (1,954 миллиона). Можно напомнить, что в течение марта из трио этих машин больше всех (+37%) росли ценники у кроссовера французской марки.
Еще у пяти моделей цены, хоть и существенно замедлили, но не прекратили рост. Hyundai Solaris (1,586 млн) и Lada Niva Legend (1,16 млн) прибавили по 12%. Lada Vesta подорожала до 1,381 млн (+10%), Hyundai Creta – до 2,047 млн (+5%). И, наконец, Toyota RAV-4 (3,224 млн) прибавила за две недели 16 800 рублей, что немногим больше 0,5%.

Доля бюджетных автомобилей будет расти
Несмотря на приятные для покупателей тенденции по существенному удешевлению некоторых моделей, рассчитывать на этот тренд в долгосрочной перспективе не стоит. Автозаводы подавляющего числа марок продолжают в России простаивать. И есть большая вероятность того, что если этот процесс затянется еще на два-три месяца, то мы можем и не увидеть возвращения полноценных продаж популярных сейчас иностранных моделей. Дилеры распродадут остатки по тем ценам, по которым их примет рынок, и страница истории книги российского авторитейла времен «спецоперации» будет просто перевернута.
Но есть и другой тренд. Проблемы с иностранными комплектующими вынуждают заводы оперативнее искать поставщиков локализованных деталей, а также упрощать и даже удешевлять имеющиеся модели. Типичный тому пример – АвтоВАЗ, объявивший, что готовит выпуск моделей Granta и Niva Legend без подушек безопасности, ABS и ESP. В этом свете увеличивается вероятность того, что на бюджетные автомобили из Тольятти цены, если и не упадут, то по крайней мере остановят рост.     
Кроме этого, с падением покупательной способности не смогут пользоваться должным спросом и другие марки, которые поддались желанию максимальных заработков, в том числе китайские. Так, кроссоверам чайна-брендов по цене 4-5 миллионов рублей сложно будут находить покупателей. «Китайцы» на этом фоне будут вынуждены чаще предлагать демократичные варианты автомобилей.    
В целом, дистрибьюторам массовых марок наверняка потребуется пересмотреть линейку выпускаемых машин в сторону удешевления. Но процесс этот, естественно, небыстрый – может занять от 2-4 месяцев до нескольких лет. Пока по итогам I квартала текущего года суммарная доля автомобилей бюджетных B- и C-классов, по данным «АвтоБизнесРевю», составила 36,6%. В ближайшие пару месяцев эта доля не успеет существенно возрасти: у дилеров еще немало дорогих кроссоверов и седанов всех сегментов, которые так или иначе будут продаваться. Но уже по итогам 2022 года доля бюджетных малолитражек может составить 40-45%. Естественно, что пропорционально этому снизится и средняя цена машин В- и C-классов.  

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