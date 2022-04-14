На посту ДПС под Волгоградом мужчина выстрелил в полицейского и себе в голову

В Светлоярском районе Волгоградской области выясняют обстоятельства стрельбы на посту ДПС. Как стало известно ИА «Высота 102» 14 апреля, накануне вечером пассажир остановленной инспекторами машины выстрелил в полицейского, после чего второй выстрел произвел себе в голову.

— 13 апреля инспекторы ДПС областного отдельного батальона дорожно-патрульной службы ГИБДД ГУ МВД России по Волгоградской области на посту ДПС в Светлоярском районе остановили автомобиль Lada Priora под управлением 22-летнего волгоградца. — Кроме водителя в салоне находились двое мужчин и женщина, — сообщили информагентству в ГУ МВД России по Волгоградской области. — У одного из пассажиров при себе не оказалось документов, в связи с чем для установления личности мужчина был сопровожден в помещение поста.

В ходе общения с инспекторами ДПС пассажир легковушки отказался называть свои данные. Вместо этого он достал оружие и произвел выстрел в инспектора ДПС, а затем выстрелил себе в голову.

— На место происшествия были вызваны скорая помощь и следственно-оперативная группа. Полицейский и подозреваемый госпитализированы, — уточняют в главке МВД. — Личность злоумышленника установлена.

Как сообщила официальный представитель СУ СКР по Волгоградской области Дарья Буянова, в отношении 35-летнего подозреваемого возбуждено уголовное дело по ст. 317 УК РФ — посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа.

— Следователями регионального управления СКР проводится неотложных комплекс следственных действий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего, — добавила Буянова.

По предварительным данным, стрельбу пассажир автомобиля открыл из травматического пистолета, переделанного в боевой.

Состояние полицейского оценивается как удовлетворительное. Злоумышленник госпитализирован в медчреждение, где ему оказывается квалифицированная помощь.