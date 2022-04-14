Расследования

На посту ДПС под Волгоградом мужчина выстрелил в полицейского и себе в голову

Расследования 14.04.2022 11:31
14.04.2022 11:31


В Светлоярском районе Волгоградской области выясняют обстоятельства стрельбы на посту ДПС. Как стало известно ИА «Высота 102» 14 апреля, накануне вечером пассажир остановленной инспекторами машины выстрелил в полицейского, после чего второй выстрел произвел себе в голову. 

— 13 апреля инспекторы ДПС областного отдельного батальона дорожно-патрульной службы ГИБДД ГУ МВД России по Волгоградской области на посту ДПС в Светлоярском районе остановили автомобиль Lada Priora под управлением 22-летнего волгоградца.  Кроме водителя в салоне находились двое мужчин и женщина, — сообщили информагентству в ГУ МВД России по Волгоградской области. — У одного из пассажиров при себе не оказалось документов, в связи с чем для установления личности мужчина был сопровожден в помещение поста.

В ходе общения с инспекторами ДПС пассажир легковушки отказался называть свои данные. Вместо этого он достал оружие и произвел выстрел в инспектора ДПС, а затем выстрелил себе в голову.

— На место происшествия были вызваны скорая помощь и следственно-оперативная группа. Полицейский и подозреваемый госпитализированы, —  уточняют в главке МВД. — Личность злоумышленника установлена. 

Как сообщила официальный представитель СУ СКР по Волгоградской области Дарья Буянова, в отношении 35-летнего подозреваемого возбуждено уголовное дело по ст. 317 УК РФ — посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа.

— Следователями регионального управления СКР проводится неотложных комплекс следственных действий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего, — добавила Буянова.

По предварительным данным, стрельбу пассажир автомобиля открыл из травматического  пистолета, переделанного в боевой.  

Состояние полицейского оценивается как удовлетворительное. Злоумышленник госпитализирован в медчреждение, где ему оказывается квалифицированная помощь.

Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Реклама

Ремонт пластиковых окон 89889874000. Порошковая покраска 89884993750

Комфорт-класс на Тулака

Урны, контейнеры для отходов в наличии. Доставка!8(8442) 95-50-05

Займы под залог имущества. Материнский капитал. +7 927-510-59-46
Расследования
14.04.2022 14:06
Расследования 14.04.2022 14:06

0
Далее
Расследования
14.04.2022 12:00
Расследования 14.04.2022 12:00

0
Далее
Расследования
14.04.2022 10:53
Расследования 14.04.2022 10:53

0
Далее
Расследования
14.04.2022 10:00
Расследования 14.04.2022 10:00

0
Далее
Расследования
13.04.2022 17:45
Расследования 13.04.2022 17:45

0
Далее
Расследования
13.04.2022 16:56
Расследования 13.04.2022 16:56

0
Далее
Расследования
13.04.2022 13:44
Расследования 13.04.2022 13:44

0
Далее
Расследования
13.04.2022 12:11
Расследования 13.04.2022 12:11

0
Далее
Расследования
13.04.2022 11:18
Расследования 13.04.2022 11:18

0
Далее
Расследования
13.04.2022 09:52
Расследования 13.04.2022 09:52

0
Далее
Расследования
12.04.2022 15:15
Расследования 12.04.2022 15:15

0
Далее
Расследования
12.04.2022 13:49
Расследования 12.04.2022 13:49

0
Далее
Расследования
12.04.2022 13:18
Расследования 12.04.2022 13:18

0
Далее
Расследования
12.04.2022 12:44
Расследования 12.04.2022 12:44

0
Далее
Расследования
12.04.2022 09:34
Расследования 12.04.2022 09:34

0
Далее

Лента новостей

14:06
Полицейского спас жетон, стрелок в реанимации: подробности стрельбы на посту ДПС под ВолгоградомСмотреть фотографии
13:46
МЧС предупредило о штормовом ветре в Волгоградской областиСмотреть фотографии
13:37
В Волгограде «Бессмертный полк» может снова пройти в привычном форматеСмотреть фотографии
13:04
Рис и морковь рекордно подорожали в Волгоградской областиСмотреть фотографии
12:56
Волжская ГЭС начнет весенний сброс воды в условиях маловодьяСмотреть фотографии
12:45
В Одессе снимут указатель с упоминанием ВолгоградаСмотреть фотографии
12:34
Санкции не повлияли на строительство завода по производству метанола в ВолгоградеСмотреть фотографии
12:32
Отделение кардиологии закрывают в ВОКБ №3 в центре ВолгоградаСмотреть фотографии
12:11
Чиновники отказались платить полмиллиона рублей за памятник Герою Соцтруда под ВолгоградомСмотреть фотографии
12:10
«Вел упорную оборону позиций»: старшину из Волгоградской области наградили орденом МужестваСмотреть фотографии
12:00
Жадность довела троих хитроумных наркоманов из Волгограда до тюрьмыСмотреть фотографии
11:55
В Волгоградской области снизилось количество госпитализаций пациентов с COVID-19Смотреть фотографии
11:48
Кинолог со стрельбой остановила на границе волгоградца без правСмотреть фотографииCмотреть видео
11:47
Мэрия спросит волгоградцев, куда и сколько высадить деревьев и кустарниковСмотреть фотографии
11:31
На посту ДПС под Волгоградом мужчина выстрелил в полицейского и себе в головуСмотреть фотографии
11:16
Два новых ИТ-продукта «Ростелекома» внесены в реестр отечественного ПОСмотреть фотографии
10:58
Лесничий за взятку в миллион рублей разрешил рубить лес под ВолгоградомСмотреть фотографии
10:53
С «Гринлайта» взыскали украденные на расчистке ериков в Волгоградской области 82 млн рублейСмотреть фотографии
10:27
Стали известны подробности о найденном у подъезда в Волгограде трупеСмотреть фотографии
10:18
Подросток в Урюпинске устроил лобовое ДТП с двумя пострадавшимиСмотреть фотографии
10:00
Под Волгоградом задержали подозреваемого в жестоком убийстве пастухаСмотреть фотографииCмотреть видео
09:49
Волгоградские депутаты пожаловались МВД на оскорбления в телеграм-каналахСмотреть фотографии
09:48
Для детей беженцев уже установили игровую площадку в ВолгоградеСмотреть фотографии
09:35
В России запатентовали инновационный высокочувствительный тест на COVID-19Смотреть фотографии
08:03
Солярка подешевела в Волгоградской области на четверть рубляСмотреть фотографии
06:53
«Хотите забрать у нас последний кусок?»: волжские перевозчики требуют пятилетнего моратория на транспортные экспериментыСмотреть фотографии
06:52
Биолог vs волонтеры: волгоградцам рассказали правду о жизни белок на Мамаевом курганеСмотреть фотографии
06:15
В марте инфляция в Волгоградской области разогналась до 10%Смотреть фотографии
23:35
Электричество отключат в 6 районах Волгограда 14 апреляСмотреть фотографии
22:28
В Волгограде у подъезда нашли труп мужчиныСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 