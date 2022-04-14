Борьба с коррупцией

Лесничий за взятку в миллион рублей разрешил рубить лес под Волгоградом

Борьба с коррупцией 14.04.2022 10:58
14.04.2022 10:58


56-летний бывший участковый лесничий получил суровый срок за взятку  и коммерческий подкуп. Как рассказала ИА «Высота 102» старший помощник прокурора Волгоградкой области Оксана Черединина, мужчина работал в Вертячинском участковом лесничестве и, по версии следствия, с осени 2018 по февраль 2020 года получил от двоих своих знакомых более 1 миллиона рублей 
за беспрепятственную вырубку леса на территории Городищенского района.
В декабре 2019 года к участковому лесничему обратились еще двое граждан с подобной просьбой, за что мужчина потребовал от них  135 тысяч рублей. Об этом они сообщили в правоохранительные органы и деньги лесничему передавались уже в рамках оперативных мероприятий. 
- Кроме того, участковый лесничий, зная о наличии долга за электроэнергию в сумме свыше 1 млн рублей на объектах в лесничестве, передал через посредника представителю ресурсоснабжающей организации 100 тысяч  рублей и тушку свиньи за снижение суммы оплаты за потребленное электричество, - добавила Оксана Черединина.
Фигуранты уголовного дела вину в инкриминируемых деяниях не признали. Оперативное сопровождение осуществлялось УЭБиПК ГУ МВД России по Волгоградской области. Расследование  проводили следователи  СУ СК России по Волгоградской области.
Тем не менее бывший лесничий приговорен к 9 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима и к штрафу в размере 1,5 миллиона рублей. Также ему запрещено занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления в течение 4 лет.
Его знакомые за дачу взятки в особо крупном размере приговорены к 8 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима в размере 1 млн рублей каждому. Мужчины взяты под стражу в зале суда.
Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован сторонами в апелляционном порядке.

Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Комфорт-класс на Тулака

Урны, контейнеры для отходов в наличии. Доставка!8(8442) 95-50-05

Займы под залог имущества. Материнский капитал. +7 927-510-59-46
Борьба с коррупцией
12.04.2022 13:20
Борьба с коррупцией 12.04.2022 13:20

0
Далее
Борьба с коррупцией
11.04.2022 11:38
Борьба с коррупцией 11.04.2022 11:38

0
Далее
Борьба с коррупцией
07.04.2022 15:51
Борьба с коррупцией 07.04.2022 15:51

0
Далее
Борьба с коррупцией
29.03.2022 13:31
Борьба с коррупцией 29.03.2022 13:31

0
Далее
Борьба с коррупцией
23.03.2022 15:17
Борьба с коррупцией 23.03.2022 15:17

0
Далее
Борьба с коррупцией
02.03.2022 15:34
Борьба с коррупцией 02.03.2022 15:34

0
Далее
Борьба с коррупцией
15.02.2022 19:38
Борьба с коррупцией 15.02.2022 19:38

0
Далее
Борьба с коррупцией
15.02.2022 14:13
Борьба с коррупцией 15.02.2022 14:13

0
Далее
Борьба с коррупцией
04.02.2022 09:44
Борьба с коррупцией 04.02.2022 09:44

0
Далее
Борьба с коррупцией
24.01.2022 18:22
Борьба с коррупцией 24.01.2022 18:22

0
Далее
Борьба с коррупцией
11.01.2022 08:17
Борьба с коррупцией 11.01.2022 08:17

0
Далее
Борьба с коррупцией
31.12.2021 08:38
Борьба с коррупцией 31.12.2021 08:38

0
Далее
Борьба с коррупцией
20.12.2021 17:16
Борьба с коррупцией 20.12.2021 17:16

0
Далее
Борьба с коррупцией
16.12.2021 17:06
Борьба с коррупцией 16.12.2021 17:06

0
Далее
Борьба с коррупцией
16.12.2021 14:00
Борьба с коррупцией 16.12.2021 14:00

0
Далее

Лента новостей

11:16
Два новых ИТ-продукта «Ростелекома» внесены в реестр отечественного ПОСмотреть фотографии
10:58
Лесничий за взятку в миллион рублей разрешил рубить лес под ВолгоградомСмотреть фотографии
10:53
Скандальный «Гринлайт» обязали вернуть украденные на расчистке ериков 82 млн рублейСмотреть фотографии
10:33
«Вел упорную оборону позиций»: старшину из Волгоградской области наградили орденом МужестваСмотреть фотографии
10:27
Стали известны подробности о найденном у подъезда в Волгограде трупеСмотреть фотографии
10:18
Подросток в Урюпинске устроил лобовое ДТП с двумя пострадавшимиСмотреть фотографии
10:00
Под Волгоградом задержали подозреваемого в жестоком убийстве пастухаСмотреть фотографииCмотреть видео
09:49
Волгоградские депутаты пожаловались МВД на оскорбления в телеграм-каналахСмотреть фотографии
09:48
Для детей беженцев уже установили игровую площадку в ВолгоградеСмотреть фотографии
09:35
В России запатентовали инновационный высокочувствительный тест на COVID-19Смотреть фотографии
08:03
Солярка подешевела в Волгоградской области на четверть рубляСмотреть фотографии
06:53
«Хотите забрать у нас последний кусок?»: волжские перевозчики требуют пятилетнего моратория на транспортные экспериментыСмотреть фотографии
06:52
Биолог vs волонтеры: волгоградцам рассказали правду о жизни белок на Мамаевом курганеСмотреть фотографии
06:15
В марте инфляция в Волгоградской области разогналась до 10%Смотреть фотографии
23:35
Электричество отключат в 6 районах Волгограда 14 апреляСмотреть фотографии
22:28
В Волгограде у подъезда нашли труп мужчиныСмотреть фотографии
21:35
Итальянец Тортероло оставил пост директора завода под ВолгоградомСмотреть фотографии
20:31
В Москве ищут пропавшего в марте 30-летнего волгоградцаСмотреть фотографии
20:14
В Росавиации рекомендовали летать через Волгоград до 19 апреляСмотреть фотографии
19:41
Километры автодорог разрисуют в Волгоградской областиСмотреть фотографии
19:01
Депутаты ГД хотят освободить от бюрократии российских учителейСмотреть фотографии
18:01
Под Волгоградом запретили стройку на курганах позднего СредневековьяСмотреть фотографии
17:49
Хуторян с мизерным уловом задержали на Дону под Волгоградом из-за лодки и сетейСмотреть фотографии
17:45
Опубликовано видео задержания спецназом вымогателей в Волгоградской областиСмотреть фотографииCмотреть видео
17:12
Водитель МАЗа из Волгоградской области протаранил самосвал под ВоронежемСмотреть фотографии
16:56
Волгоградец на глазах детей до смерти избил прохожего на игровой площадкеСмотреть фотографии
16:31
Новая партия детской вакцины от COVID-19 поступила в ВолгоградСмотреть фотографии
16:22
«Ремонт влетает в копеечку»: чиновники проверили цены на стройматериалы в ВолгоградеСмотреть фотографии
15:35
Волгоградский наемник задержан ФСБ за попытку вступить в «Азов»*Смотреть фотографии
15:33
46% водителей в Волгограде готовы оформить подписку на автомобиль вместо его приобретенияСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 