Борьба с коррупцией 14.04.2022 10:58
14.04.2022 10:58
56-летний бывший участковый лесничий получил суровый срок за взятку и коммерческий подкуп. Как рассказала ИА «Высота 102» старший помощник прокурора Волгоградкой области Оксана Черединина, мужчина работал в Вертячинском участковом лесничестве и, по версии следствия, с осени 2018 по февраль 2020 года получил от двоих своих знакомых более 1 миллиона рублей
за беспрепятственную вырубку леса на территории Городищенского района.
В декабре 2019 года к участковому лесничему обратились еще двое граждан с подобной просьбой, за что мужчина потребовал от них 135 тысяч рублей. Об этом они сообщили в правоохранительные органы и деньги лесничему передавались уже в рамках оперативных мероприятий.
- Кроме того, участковый лесничий, зная о наличии долга за электроэнергию в сумме свыше 1 млн рублей на объектах в лесничестве, передал через посредника представителю ресурсоснабжающей организации 100 тысяч рублей и тушку свиньи за снижение суммы оплаты за потребленное электричество, - добавила Оксана Черединина.
Фигуранты уголовного дела вину в инкриминируемых деяниях не признали. Оперативное сопровождение осуществлялось УЭБиПК ГУ МВД России по Волгоградской области. Расследование проводили следователи СУ СК России по Волгоградской области.
Тем не менее бывший лесничий приговорен к 9 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима и к штрафу в размере 1,5 миллиона рублей. Также ему запрещено занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления в течение 4 лет.
Его знакомые за дачу взятки в особо крупном размере приговорены к 8 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима в размере 1 млн рублей каждому. Мужчины взяты под стражу в зале суда.
Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован сторонами в апелляционном порядке.
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