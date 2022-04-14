Солярка подешевела в Волгоградской области на четверть рубля





В Волгоградской области на минувшей неделе подешевел бензин почти всех марок. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на Росстат, так, средняя стоимость топлива в регионе снизилась до 51,08 рубля за литр, тогда как на предыдущей неделе она была зафиксирована на уровне 51,17 рубля.

Бензин марки АИ-92 также подешевел на 6 копеек – до 47,81 рубля, а АИ-95 – на 14 копеек (53,02 рубля за литр). Средняя цена дизтоплива составляет теперь 53,08 рубля и это дешевле на 24 копейки, чем было на предыдущей неделе. А вот стоимость бензина АИ-98 осталась прежней – 57,89 рубля.



