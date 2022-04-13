В Ворошиловском районе Волгограда рядовое ДТП могло закончиться трагедией. Легковушка после столкновения с кроссовером чуть не влетела в пешеходов на тротуаре напротив БЦ «Меркурий».





— По предварительной информации, 12 апреля в 17.50 69-летний водитель, управляя автомобилем Hyundai Santa Fe двигался по Астраханскому мосту со стороны улицы Краснознаменской в направлении улицы Калинина, — сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе областного главка МВД. — Напротив дома № 6 при перестроении водитель столкнулся с попутным автомобилем Hyundai Solaris под управлением 44-летней женщины.





По уточненным данным полицейского ведомства, в результате дорожной аварии травмы получила женщина-водитель. Пострадавшую доставили в больницу.

Фото и видео: ГУ МВД России по Волгоградской области

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