Волгоградский бизнесмен Александр Малашкин купил «Диамант на Комсомольской»





Волгоградский бизнесмен Александр Малашкин приобрел с торгов «Диамант на Комсомольской», который не могли продать несколько лет. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на результаты торгов, опубликованные на электронной площадке, наследие беглого экс-депутата Госдумы Олега Михеева Александр Малашкин, президент компании "Волма", ресторана "Река" и других объектов, приобрел за 243,6 миллиона рублей. Это меньше цены, за которую пытались реализовать это здание изначально - 256,8 миллиона рублей.

Торгово-деловой центр на Комсомольской принадлежит ООО «Диамант Девелопмент Групп Волд», которое было признано несостоятельным (банкротом) еще в 2013 году. К компании имел отношение другой бизнесмен, Олег Михеев. Сумма кредиторской задолженности должника, согласно требованиям кредиторов, составляла более 530 миллионов рублей.Александр Малашкин после внесения всей суммы станет владельцем 8-этажного здания, расположенного на ул. Комсомольская,3. Площадь помещений составляет 15 447,3 кв.м.