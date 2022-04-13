Экономика

В Волгоградской области выросло число компаний-банкротов

Экономика 13.04.2022 07:47
13.04.2022 07:47


В первом квартале текущего года число корпоративных банкротств в Волгоградской области выросло на 22,6% по сравнению с аналогичным период прошлого года. Такие данные, как сообщает ИА «Высота 102», следует из сообщений арбитражных управляющих в Федресурсе.

Так, в первом квартале было 38 сообщений об открытии конкурсного производства в отношении юридических лиц и крестьянско-фермерских хозяйств в Волгоградской области. В прошлом году за аналогичный период таких сообщений было 31. 

Отметим, что в целом по России количество корпоративных банкротств в текущем году выросло на 6,4% к первому кварталу 2021 года до 2544 шт.

— Рост количества корпоративных банкротств в начале 2022 года продолжает тенденцию прошлого года. При этом абсолютное число решений о несостоятельности все еще ниже доковидного уровня. В дальнейшем полугодовой мораторий на инициированные кредиторами банкротства будет способствовать значительному сокращению числа новых решений в период действия моратория. За это время должники и кредиторы смогут договориться о реструктуризациях, оценить влияние экономической ситуации на бизнес, определиться с необходимостью банкротства, — прокомментировал ситуацию руководитель Федресурса Алексей Юхнин. 

Напомним, что правительство РФ с 1 апреля текущего ввело полугодовой мораторий на возбуждение дел о банкротстве по заявлению кредиторов в отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан. Мораторий не применяется в отношении застройщиков, ранее включенных в единый реестр проблемных объектов. Отказаться от моратория можно путем публикации сообщения на Федресурсе.

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