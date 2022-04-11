Происшествия

Пьяный водитель попал в больницу после ДТП в Волгоградской области

Происшествия 11.04.2022 10:14
11.04.2022 10:14


В городе Палласовка Волгоградской области пострадал пьяный водитель, спровоцировавший ДТП с Hyundai Solaris. Как сообщили ИА «Высота 102» в региональном главке МВД, авария случилась накануне утром на улице Юбилейной. 

По предварительной информации, 46-летний водитель «пятнашки» рано утром в состоянии алкогольного опьянения двигался со стороны улицы Островская в сторону улицы Совхозной. Водитель не справился с управлением и столкнулся с иномаркой под управлением 61-летнего водителя, который двигался в попутном направлении. В результате, виновник ДТП был госпитализировал в медучреждение. 

Фото ГУ МВД России по Волгоградской области 

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