Участок у озера в Волго-Ахтубинской пойме отдают в хозяйственные руки

Экономика 11.04.2022 10:16
11.04.2022 10:16
Комитет по управлению государственным имуществом Волгоградской области выставил на аукцион большой земельный участок, расположенный в водоохраной зоне озера Каширино в Волго-Ахтубинской пойме. Как сообщили в облкомимуществе, сельхозугодия площадью 434 000 кв.м. передаются на три года гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам для сельскохозяйственного использования. Участок с кадастровым номером 34:26:080101:60 предназначен под сенокосы.
Для этой земли установлен особый режим использования, так как участок находится в государственном охотничьем заказнике регионального значения «Лещевский», в пределах прибрежной защитной полосы и водоохранной зоны.
Напомним, что в Волгоградской области сдают в аренду и пруды. Так, к примеру, в Еланском районе сразу два водоема выставлены на торги. Сельские поселения, на территории которых находятся пруды, намерены пополнить свои бюджеты, сдавая их в аренду скором на 10 лет.
Фото из архива ИА «Высота 102»
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