Пруды с плотинами отдают в аренду в Волгоградской области

Экономика 03.04.2022 18:26
03.04.2022 18:26
В аренду на 10 лет в Еланском районе Волгоградской области отдают два пруда. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на электронную площадку РТС-тендер, торги муниципальной собственностью проводятся в форме аукциона. Победителем станет участник, предложивший максимальную цену. В настоящее время идет прием заявок.
Пруд «Долгий», состоящий из гидротехнического сооружения плотины пруда общей площадью 18080,9 кв.м., а также два земельных участка, один из которых предназначен для обслуживания ГТС, находятся на территории Вязовского сельского поселения, примерно в 11 км от села Вязовка. Начальная цена лота – 78 тысяч рублей.
Отмечается, что арендатор не имеет права сдавать гидротехническое сооружение, находящимся под обособленным водным объектом прудом «Долгий» в субаренду без согласия администрации Вязовского сельского поселения Еланского района.
Еще один пруд «Возниковский» сдается в аренду в Терсинском сельском поселении этого же района. Этот водный объект также состоит из гидротехнического сооружения плотины пруда площадью 4185 кв. м., земельного участка для обслуживания гидротехнического сооружения пруда, а также земельного участка для разведения рыбы. Находится пруд примерно в 4,5 км от села Терса. Начальная цена лота – 102 тысячи рублей.
Оба аукциона пройдут 29 апреля.
Фото из архива ИА «Высота 102»
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