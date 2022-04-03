Пруды с плотинами отдают в аренду в Волгоградской области





В аренду на 10 лет в Еланском районе Волгоградской области отдают два пруда. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на электронную площадку РТС-тендер, торги муниципальной собственностью проводятся в форме аукциона. Победителем станет участник, предложивший максимальную цену. В настоящее время идет прием заявок.

Пруд «Долгий», состоящий из гидротехнического сооружения плотины пруда общей площадью 18080,9 кв.м., а также два земельных участка, один из которых предназначен для обслуживания ГТС, находятся на территории Вязовского сельского поселения, примерно в 11 км от села Вязовка. Начальная цена лота – 78 тысяч рублей.

Отмечается, что арендатор не имеет права сдавать гидротехническое сооружение, находящимся под обособленным водным объектом прудом «Долгий» в субаренду без согласия администрации Вязовского сельского поселения Еланского района.

Еще один пруд «Возниковский» сдается в аренду в Терсинском сельском поселении этого же района. Этот водный объект также состоит из гидротехнического сооружения плотины пруда площадью 4185 кв. м., земельного участка для обслуживания гидротехнического сооружения пруда, а также земельного участка для разведения рыбы. Находится пруд примерно в 4,5 км от села Терса. Начальная цена лота – 102 тысячи рублей.

Оба аукциона пройдут 29 апреля.

Фото из архива ИА «Высота 102»