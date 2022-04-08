В опрокинувшейся машине под Волгоградом погибли два человека

7 апреля примерно в 17.05 в Урюпинском районе Волгоградской области легковушка вылетела с трассы. Сообщается о двух погибших.

— По предварительной информации, 60-летний водитель за рулем ВАЗ-2107 двигался по трассе Новониколаевский — Урюпинск — Нехаевская – Краснополье — Манино, — пояснили в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области. — На 39 километре автодороги водитель потерял управление, выехал на обочину и съехал в кювет с последующим опрокидыванием.





Как уточнили в региональном главке МВД, в результате аварии на месте погибли водитель и 60-летний пассажир легкового автомобиля.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области.