Открытие Private Banking провел вебинар для клиентов об инвестиционных стратегиях в новых реалиях

Экономика 08.04.2022 13:40
08.04.2022 13:40
Открытие Private Banking – подразделение банка «Открытие» по работе с состоятельными клиентами – 7 апреля провел вебинар «Обзор ситуации на финансовых рынках и управление портфелем в новых реалиях». Андрей Шенк, директор по инвестиционному консультированию Открытие Private Banking рассказал о наиболее перспективных инвестиционных стратегиях для состоятельных клиентов в условиях жестких внешних ограничений.
Эксперт проанализировал основные внешние и внутренние ограничения для инвестирования – беспрецедентное санкционное давление, заморозку части золотовалютных резервов России, резкое ужесточение внутреннего регулирования рынка, ожидаемый рекордный с начала века годовой спад российской экономики, заключение новых сырьевых контрактов с дисконтом и предпосылки к замедлению глобальной экономики.
Исходя из анализа этих факторов и факторов поддержки фондового рынка, Андрей Шенк дал общие инвестиционные рекомендации клиентам, желающим сохранить и преумножить свои сбережения в новой реальности.
По мнению эксперта, наиболее разумно сейчас составлять портфель из различных классов активов, комбинируя валюту, контракты на драгоценные металлы и акции российских компаний-экспортеров сырья. Приоритетными инструментами для инвестирования становятся краткосрочные ОФЗ, акции экспортоориентированных компаний, инвестиции в драгоценные металлы и иностранную валюту, даже несмотря на комиссию на ее покупку.
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