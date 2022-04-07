Синоптики спрогнозировали волгоградцам теплую и ветреную пятницу

Полезно знать 07.04.2022 21:37
07.04.2022 21:37
Солнечную, теплую и ветреную погоду пообещали метеорологи Волгоградского ЦГМС в пятницу, 8 апреля. Юго-восточный ветер с порывами до 18 м/с принесет потепление до +20 градусов. При этом ночью по области возможны похолодания до 0 градусов. Осадки на территории Волгоградской области не прогнозируются.
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