Экономика

Банк «Открытие»: цены на железную руду в России идут против мировых трендов

Экономика 07.04.2022 14:03
07.04.2022 14:03


Управляющий директор сектора металлургии аналитического управления «Открытие Research» Даниил Каримов комментирует.
По итогам торгов 6 апреля котировки железной руды (62% Fe CFR Китай) выросли к середине марта 2022 г. на 11% до $160,08/т. 15 марта 2022 г. был зафиксирован локальный минимум на уровне $144,77/т.
Котировки железной руды росли последние несколько недель, несмотря на жесткие меры борьбы с коронавирусом, введенные в Китае. Основным фактором роста послужило ожидание восполнения запасов ЖРС на металлургических предприятиях Китая после снятия карантинных мер. Участники рынка рассчитывают, что на фоне увеличения инвестиций в инфраструктуру, роста спроса на сталь в секторе недвижимости Китая и ожидаемого увеличения экспорта стали металлургам потребуется резко увеличить закупки железной руды.
По данным Китайской ассоциации черной металлургии (CISA), ежедневный объем производства стали в середине марта 2022 г. увеличился на 4,61% по сравнению с показателем, зарегистрированным в начале марта. Это привело к заметному истощению запасов железной руды у производителей стали в условиях нарушения внутренних логистических цепочек из-за карантина. Данные показали, что за указанный период ежедневное производство чугуна выросло на 3,05% по сравнению с началом марта, а производство стального проката – на 5,17%. По данным агентства Xinhua, в середине марта на крупнейших сталелитейных заводах Китая среднесуточный объем производства стали составил около 2,05 млн т.
В то же время в России цены на железорудное сырье на апрель согласованы в рублях, без привязки к мировым индексам. При этом не все российские поставщики и потребители достигли договоренности относительно уровня цен в апреле, но некоторые контракты заключены.
Производители железной руды согласились, что в текущих условиях формульное образование на внутреннем рынке ЖРС с привязкой к китайским импортным ценам и премии на окатыши в Европе не отражает текущую конъюнктуру для потребителей. В частности, поставщики не могут опираться на экспортный паритет, как основной аргумент на фоне падения объемов экспорта.
В условиях сокращения экспорта еще одним аргументом для снижения цен выступает профицит ЖРС на внутреннем рынке РФ из-за возможного снижения загрузки у российских потребителей. В настоящее время неопределенность мешает потребителям спрогнозировать свой уровень загрузки на ближайшие месяцы.
В этих условиях в РФ сформировался тренд, противоположный мировому рынку. По предварительным оценкам, стоимость железной руды на внутреннем рынке в апреле 2022 г. может снизиться на 20-27% по сравнению с мартом 2022 г. 

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