Стоки с нефтепродуктами сливали в Волгоградское водохранилище

Администрацию города Камышина оштрафовали на 80 тысяч рублей за сброс неочищенных сточных вод из ливневой канализации в Волгоградское водохранилище. Постановление о наказании за нарушение правил водопользования не вступило в законную силу, сообщили в Межрегиональном управлении Росприроднадзора по Астраханской и Волгоградской областям.
Проверку на месте водовыпуска из коллектора в водоем специалисты провели по поступившему в ведомство обращению. Эксперты лаборатории взяли пробы воды из водохранилища – там, где стекают воды из ливневки. Их анализ показал превышение концентрации нефтепродуктов, которые попадали в Волгоградское водохранилище и методично загрязняли его.
Поскольку ливневая канализация находится на балансе у администрации Камышина, наказание за обнаруженное Росприроднадзором нарушение понесут чиновники.