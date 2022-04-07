Экология

Стоки с нефтепродуктами сливали в Волгоградское водохранилище

Экология 07.04.2022 09:58
07.04.2022 09:58


Администрацию города Камышина оштрафовали на 80 тысяч рублей за сброс неочищенных сточных вод из ливневой канализации в Волгоградское водохранилище. Постановление о наказании за нарушение правил водопользования не вступило в законную силу, сообщили в Межрегиональном управлении Росприроднадзора по Астраханской и Волгоградской областям.

Проверку на месте водовыпуска из коллектора в водоем специалисты провели по поступившему в ведомство обращению. Эксперты лаборатории взяли пробы воды из водохранилища – там, где стекают воды из ливневки. Их анализ показал превышение концентрации нефтепродуктов, которые попадали в Волгоградское водохранилище и методично загрязняли его.


Поскольку ливневая канализация находится на балансе у администрации Камышина, наказание за обнаруженное Росприроднадзором нарушение понесут чиновники.

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