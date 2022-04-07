Общество

Андрей Бочаров выехал на стройку Третьего пускового комплекса через Волгу

Общество 07.04.2022 09:52
07.04.2022 09:52


Губернатор Волгоградской области утро 7 апреля начала с выезда на строящуюся в Среднеахтубинском районе новую скоростную трассу. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на пресс-службу обладмина, процент готовности первого этапа уже составляет почти 12%. 


Сегодня строительство первой очереди Третьего пускового комплекса через Волгу  развернулось в Волгоградской области одновременно на нескольких площадках. Подрядная компания занимается устройством буронабивных свай и установкой опор ростверков для будущих мостов через ерики Осинки и Гнилой. Продолжается формирование основного хода дороги и транспортной развязки в районе съезда на хутор Лебяжья Поляна.

— На сегодня ведутся работы по устройству земляного полотна. Выполнено  уже порядка 40% от общего объема или около 500 тысяч кубов, — рассказал руководитель проекта Михаил Харин. — Продолжаются работы по устройству мостовых переходов через ерик Осинки и Гнилой. Ведутся работы и по устройству ливневой канализации, очистных сооружений. Очистное сооружение №5 уже смонтировано.


По сведениям  руководителя проекта, строительство Третьего пускового  комплекса в Волгоградской области ведется круглые сутки. На объекте  задействовано более 200 специалистов. 

— Из праздников у нас  только Новый год. Никаких выходных, — шутя отметил Михаил Харин. — Ближайший месяц работы будут активно вестись на строительстве мостов через ерики Осинки и Гнилой. Мы наращиваем темпы, разрабатываем новые участки, чтобы превзойти график. В настоящее время на объекте занято свыше 150 единиц техники, однако мы продолжаем наращивать парк. 



Протяженность новой скоростной  трассы составит 14 километров. Ее строительство разбито на несколько очередей. Протяженность первого —  4,5 км, включая возведение двух мостовых переходов —  200-метрового через ерик Осинки и 420-метрового через ерик Гнилой. На втором этапе предстоит возвести автомагистраль длинною 9,7 км с шестью искусственными сооружениями.

Напомним, что на замену деревьям, которые встали на пути скоростной магистрали и уже снесены, либо будут вырублены в будущем,  в питомниках Волгоградской области выращивают новые деревья. В общей сложности лесной фонд Среднеахтубинского района пополнят свыше 200 тысяч саженцев, адаптированных к климатическим особенностям Волгоградской области. На протяжении 10 лет после высадки за деревьями будет осуществляться  уход. 

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