Андрей Бочаров выехал на стройку Третьего пускового комплекса через Волгу

Губернатор Волгоградской области утро 7 апреля начала с выезда на строящуюся в Среднеахтубинском районе новую скоростную трассу. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на пресс-службу обладмина, процент готовности первого этапа уже составляет почти 12%.





Сегодня строительство первой очереди Третьего пускового комплекса через Волгу развернулось в Волгоградской области одновременно на нескольких площадках. Подрядная компания занимается устройством буронабивных свай и установкой опор ростверков для будущих мостов через ерики Осинки и Гнилой. Продолжается формирование основного хода дороги и транспортной развязки в районе съезда на хутор Лебяжья Поляна.

— На сегодня ведутся работы по устройству земляного полотна. Выполнено уже порядка 40% от общего объема или около 500 тысяч кубов, — рассказал руководитель проекта Михаил Харин. — Продолжаются работы по устройству мостовых переходов через ерик Осинки и Гнилой. Ведутся работы и по устройству ливневой канализации, очистных сооружений. Очистное сооружение №5 уже смонтировано.





По сведениям руководителя проекта, строительство Третьего пускового комплекса в Волгоградской области ведется круглые сутки. На объекте задействовано более 200 специалистов.

— Из праздников у нас только Новый год. Никаких выходных, — шутя отметил Михаил Харин. — Ближайший месяц работы будут активно вестись на строительстве мостов через ерики Осинки и Гнилой. Мы наращиваем темпы, разрабатываем новые участки, чтобы превзойти график. В настоящее время на объекте занято свыше 150 единиц техники, однако мы продолжаем наращивать парк.









Протяженность новой скоростной трассы составит 14 километров. Ее строительство разбито на несколько очередей. Протяженность первого — 4,5 км, включая возведение двух мостовых переходов — 200-метрового через ерик Осинки и 420-метрового через ерик Гнилой. На втором этапе предстоит возвести автомагистраль длинною 9,7 км с шестью искусственными сооружениями.

Напомним, что на замену деревьям, которые встали на пути скоростной магистрали и уже снесены, либо будут вырублены в будущем, в питомниках Волгоградской области выращивают новые деревья. В общей сложности лесной фонд Среднеахтубинского района пополнят свыше 200 тысяч саженцев, адаптированных к климатическим особенностям Волгоградской области. На протяжении 10 лет после высадки за деревьями будет осуществляться уход.

