Накопительный счет банка «Открытие» вновь признан одним из самых выгодных на рынке

Экономика 06.04.2022 14:01 Новости компаний
06.04.2022 14:01 Новости компаний
Накопительный счет «Копилка» банка «Открытие» сохранил лидирующие позиции на банковском рынке и снова вошел в топ-3 рейтинга лучших рублевых накопительных счетов финансового маркетплейса Выберу.ру по итогам апреля 2022 года.
Аналитики «Выберу.ру» проанализировали накопительные счета 100 крупнейших банков по активам, предлагающих самые привлекательные условия для сбережений, и выбрали 20 наиболее выгодных вариантов. Учитывались реальный ежемесячный доход на остаток средств счета, периодичность и условия начисления процентов, условие изменения ставки в течение срока счета, отсутствие лимита на неснижаемый остаток, наличие комиссии за перевод денег со счета, набор дополнительных сервисов – онлайн-оформление, а также надежность и значимость банка на рынке.
По всем этим параметрам накопительный счет «Копилка» банка «Открытие» вошел в тройку лучших на рынке. «Копилка» предлагает ставку 19% годовых для всех категорий клиентов. Проценты начисляются ежедневно. Минимальный остаток, на который начисляются проценты, а также суммы пополнений и снятий по счету не ограничены. Выплата процентов на «Копилку» производится ежемесячно.
Накопительный счет «Копилка» можно открыть как в офисе банка, так и удаленно — в интернет-банке и мобильном приложении «Открытия». Более подробно ознакомиться с условиями по счету можно на сайте банка.
Реклама
ВТБ намерен полностью перейти на электронные закладные по ипотеке06.04.2022 15:14
Экономика 06.04.2022 15:14
ВТБ запустил онлайн-открытие счета ИП для розничных клиентов06.04.2022 11:39
Банк «Открытие» продолжает серию антикризисных вебинаров для предпринимателей06.04.2022 11:39
Сбер начал выпускать бизнес-карты «Мир»06.04.2022 11:06
Экономика 06.04.2022 11:06
В Волгограде облкомимущество распродает бэушные машины06.04.2022 10:13
Экономика 06.04.2022 10:13
Торговая сеть «Лента» отменила лимит на покупки в Волгограде05.04.2022 21:20
Экономика 05.04.2022 21:20
Волгоградская область за 127 млн покупает полсотни белорусских тракторов05.04.2022 19:22
Экономика 05.04.2022 19:22
Волгоградским самозанятым помогут раскрутиться05.04.2022 18:45
Экономика 05.04.2022 18:45
Аудитория интернет-банка ВТБ Онлайн в марте выросла более чем в 3 раза05.04.2022 14:31
Экономика 05.04.2022 14:31
В Волгоградской области выросли поступления налогов в бюджет05.04.2022 13:33
Экономика 05.04.2022 13:33
Сбер начинает выдавать льготные кредиты системообразующим предприятиям по программе Минпромторга05.04.2022 13:04
Экономика 05.04.2022 13:04
Банк «Открытие» предлагает предпринимателям новый накопительный счет05.04.2022 12:34
Экономика 05.04.2022 12:34
ВТБ: россияне оплачивают картами «Мир» треть своих покупок05.04.2022 10:51
Экономика 05.04.2022 10:51
Вторичное жилье подорожало в Волгоградской области на 13% за квартал05.04.2022 08:45
Экономика 05.04.2022 08:45
Волгоградских предпринимателей приглашают на бесплатные антикризисные вебинары04.04.2022 19:20
Экономика 04.04.2022 19:20
Реклама