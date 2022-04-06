Экономика

Накопительный счет банка «Открытие» вновь признан одним из самых выгодных на рынке

Экономика 06.04.2022 14:01 Новости компаний
06.04.2022 14:01 Новости компаний


Накопительный счет «Копилка» банка «Открытие» сохранил лидирующие позиции на банковском рынке и снова вошел в топ-3 рейтинга лучших рублевых накопительных счетов финансового маркетплейса Выберу.ру по итогам апреля 2022 года.
Аналитики «Выберу.ру» проанализировали накопительные счета 100 крупнейших банков по активам, предлагающих самые привлекательные условия для сбережений, и выбрали 20 наиболее выгодных вариантов. Учитывались реальный ежемесячный доход на остаток средств счета, периодичность и условия начисления процентов, условие изменения ставки в течение срока счета, отсутствие лимита на неснижаемый остаток, наличие комиссии за перевод денег со счета, набор дополнительных сервисов – онлайн-оформление, а также надежность и значимость банка на рынке.
По всем этим параметрам накопительный счет «Копилка» банка «Открытие» вошел в тройку лучших на рынке. «Копилка» предлагает ставку 19% годовых для всех категорий клиентов. Проценты начисляются ежедневно. Минимальный остаток, на который начисляются проценты, а также суммы пополнений и снятий по счету не ограничены. Выплата процентов на «Копилку» производится ежемесячно.
Накопительный счет «Копилка» можно открыть как в офисе банка, так и удаленно — в интернет-банке и мобильном приложении «Открытия». Более подробно ознакомиться с условиями по счету можно на сайте банка.

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