Происшествия

Водитель Kia Sportage под Волгоградом устроил ДТП с двумя пострадавшими

Происшествия 06.04.2022 10:06
06.04.2022 10:06



В городе Волжском Волгоградской области водитель Kia Sportage, по предварительным данным, стал виновником дорожно-транспортного происшествия, в результате которого в больницу были доставлены два человека. Как сообщили ИА "Высота 102" в ГУ МВД России по Волгоградской области, авария произошла  днем накануне  на улице Шоссейной. 

— По предварительной информации, в 14.20 60-летний водитель кроссовера, двигаясь по улице Шоссейной со стороны улицы Спортивной в сторону Дамбовой, напротив дома 9 при развороте не уступил дорогу и совершил столкновение с Daewoo Nexia под управлением 42-летнего водителя,  — сообщили информагентству в пресс-службе главка МВД. — Daewoo двигалась во встречном направлении. 
В результате ДТП травмы получили 38-летняя и 63-летняя пассажирки Daewoo Nexia. 

Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Реклама

Ремонт пластиковых окон 89889874000. Порошковая покраска 89884993750

Комфорт-класс на Тулака

Урны, контейнеры для отходов в наличии. Доставка!8(8442) 95-50-05

Займы под залог имущества. Материнский капитал. +7 927-510-59-46
Происшествия
06.04.2022 10:53
Происшествия 06.04.2022 10:53

0
Далее
Происшествия
06.04.2022 10:42
Происшествия 06.04.2022 10:42

0
Далее
Происшествия
06.04.2022 09:15
Происшествия 06.04.2022 09:15

0
Далее
Происшествия
05.04.2022 15:38
Происшествия 05.04.2022 15:38

0
Далее
Происшествия
05.04.2022 15:32
Происшествия 05.04.2022 15:32

0
Далее
Происшествия
05.04.2022 15:07
Происшествия 05.04.2022 15:07

0
Далее
Происшествия
05.04.2022 14:02
Происшествия 05.04.2022 14:02

0
Далее
Происшествия
05.04.2022 11:14
Происшествия 05.04.2022 11:14

0
Далее
Происшествия
05.04.2022 10:51
Происшествия 05.04.2022 10:51

0
Далее
Происшествия
05.04.2022 10:10
Происшествия 05.04.2022 10:10

0
Далее
Происшествия
05.04.2022 09:07
Происшествия 05.04.2022 09:07

0
Далее
Происшествия
04.04.2022 20:45
Происшествия 04.04.2022 20:45

0
Далее
Происшествия
04.04.2022 16:18
Происшествия 04.04.2022 16:18

0
Далее
Происшествия
04.04.2022 13:40
Происшествия 04.04.2022 13:40

0
Далее
Происшествия
04.04.2022 12:11
Происшествия 04.04.2022 12:11

0
Далее

Лента новостей

12:08
Три четверти автовладельцев в Волгограде готовы приобрести подержанную машину с рукСмотреть фотографии
11:30
Волжская ГЭС не будет повышать сбросы из-за задержки половодьяСмотреть фотографии
10:53
В Волгограде волжанин в шортах угнал иномарку и заехал в канавуСмотреть фотографии
10:42
Рефрижератор Mercedes и УАЗ сгорели в Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:38
С 1 мая волгоградцы смогут подать заявление на новую «детскую» выплатуСмотреть фотографии
10:36
На западе Волгограда начали рыть котлован под новую школу на 1000 местСмотреть фотографии
10:13
В Волгограде облкомимущество распродает бэушные машиныСмотреть фотографии
10:06
Водитель Kia Sportage под Волгоградом устроил ДТП с двумя пострадавшимиСмотреть фотографии
09:52
Вынесен приговор 19-летнему волгоградцу за мошенничество в соцсетяхСмотреть фотографии
09:28
Самолеты не будут летать в 11 аэропортов России до 13 апреляСмотреть фотографии
09:15
В Волгоградской области задержан мужчина с ружьем 1948 годаСмотреть фотографии
09:09
Волгоградец отсудил у автосалона деньги за навязанный договорСмотреть фотографии
07:23
Уровень коллективного иммунитета в Волгоградской области снизился до 42,2%Смотреть фотографии
22:08
Волгоградцы стали чаще писать депутатам о дорогах, маршрутках и автобусахСмотреть фотографии
21:20
Торговая сеть «Лента» отменила лимит на покупки в ВолгоградеСмотреть фотографии
21:02
В Волгоградской области вновь потеплеет до +15 градусовСмотреть фотографии
20:31
Чиновников в Волгограде обязали решить судьбу треснувшего домаСмотреть фотографии
19:56
В Волжском возобновляется движение дачного парома: расписаниеСмотреть фотографии
19:28
Ушла из жизни экс-председатель Урюпинского горсуда в Волгоградской областиСмотреть фотографии
19:22
Волгоградская область за 127 млн покупает полсотни белорусских тракторовСмотреть фотографии
19:13
«Кого-нибудь да и убьет током»: жители многоэтажки на Семи ветрах 15 лет ждут ремонта в подъездеСмотреть фотографии
18:45
Волгоградским самозанятым помогут раскрутитьсяСмотреть фотографии
17:39
Экспорт волгоградских товаров в Республику Беларусь вырос на 20%Смотреть фотографии
16:48
В Волгограде готовят к закрытию ковидарий в облбольнице №3Смотреть фотографии
16:44
Бывшего замглавы района осудили за хищение трубопровода в Светлоярском районеСмотреть фотографии
15:40
Волгоградские приставы не будут взыскивать долги с участников спецоперацииСмотреть фотографии
15:38
В Волгограде охранник овощебазы украл 7 тонн лукаСмотреть фотографии
15:32
Труп мужчины без ног обнаружили на юге ВолгоградаСмотреть фотографии
15:27
Учитель из Волгоградской области «проиграла» миллион на выдуманной биржеСмотреть фотографии
15:11
Волгоградских заключенных отключили от сотовой связи с родственникамиСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 