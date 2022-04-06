Водитель Kia Sportage под Волгоградом устроил ДТП с двумя пострадавшими

Происшествия 06.04.2022 10:06
06.04.2022 10:06
В городе Волжском Волгоградской области водитель Kia Sportage, по предварительным данным, стал виновником дорожно-транспортного происшествия, в результате которого в больницу были доставлены два человека. Как сообщили ИА "Высота 102" в ГУ МВД России по Волгоградской области, авария произошла днем накануне на улице Шоссейной.
— По предварительной информации, в 14.20 60-летний водитель кроссовера, двигаясь по улице Шоссейной со стороны улицы Спортивной в сторону Дамбовой, напротив дома 9 при развороте не уступил дорогу и совершил столкновение с Daewoo Nexia под управлением 42-летнего водителя, — сообщили информагентству в пресс-службе главка МВД. — Daewoo двигалась во встречном направлении.
В результате ДТП травмы получили 38-летняя и 63-летняя пассажирки Daewoo Nexia.
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