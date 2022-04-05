Экономика 05.04.2022 12:34 Новости компаний
05.04.2022 12:34 Новости компаний
Банк «Открытие» запустил для компаний малого и среднего бизнеса накопительный счет «Налоговая копилка». Главная особенность счета – возможность зарабатывать на средствах, зарезервированных для налоговых платежей.
На «Налоговую копилку» можно автоматически перечислять определенный процент поступлений от контрагентов на расчетный счет компании. Размер таких отчислений предприниматели – клиенты «Открытия» – устанавливают на свое усмотрение в диапазоне от 0 до 15%. При этом средства с самой «Налоговой копилки» можно переводить только в бюджет.
Банк ежемесячно начисляет от 0,5% до 2,5% на среднемесячный остаток по «Налоговой копилке» на сумму от 50 тысяч до 1 миллиона рублей. Главные преимущества счета – возможность резервировать деньги для оплаты налогов, избежать налоговой задолженности, штрафов и пеней, а также блокировки счетов. К тому же на остаток по счету можно получать постоянный гарантированный доход.
Накопительный счет обслуживается бесплатно. Открыть «Налоговую копилку» – также бесплатно – можно в онлайн-банке для бизнеса «Бизнес-портал» в разделе «Депозиты».
Реклама
Аудитория интернет-банка ВТБ Онлайн в марте выросла более чем в 3 раза05.04.2022 14:31
Экономика 05.04.2022 14:31
В Волгоградской области выросли поступления налогов в бюджет05.04.2022 13:33
Экономика 05.04.2022 13:33
Сбер начинает выдавать льготные кредиты системообразующим предприятиям по программе Минпромторга05.04.2022 13:04
Экономика 05.04.2022 13:04
ВТБ: россияне оплачивают картами «Мир» треть своих покупок05.04.2022 10:51
Экономика 05.04.2022 10:51
Вторичное жилье подорожало в Волгоградской области на 13% за квартал05.04.2022 08:45
Экономика 05.04.2022 08:45
Волгоградских предпринимателей приглашают на бесплатные антикризисные вебинары04.04.2022 19:20
Экономика 04.04.2022 19:20
ПСБ начал предоставлять банковские услуги населению и бизнесу в Крыму04.04.2022 18:00
Экономика 04.04.2022 18:00
«Открытие Инвестиции» запустили акцию «Процент на остаток по счёту!»04.04.2022 17:48
Экономика 04.04.2022 17:48
Клиенты Сбера смогут получить онлайн-кассу бесплатно04.04.2022 15:51
Экономика 04.04.2022 15:51
Проведи весенние каникулы со Сбером: полезные занятия для всей семьи04.04.2022 15:21
Экономика 04.04.2022 15:21
Клиенты ВТБ в 2,5 раза реже обращаются за кредитными каникулами, чем в пандемию04.04.2022 12:53
Экономика 04.04.2022 12:53
Банк «Открытие» снижает тарифы по онлайн-инкассации для компаний продуктового ритейла04.04.2022 11:29
Экономика 04.04.2022 11:29
Производство молока и спрос на него выросли в Волгоградской области04.04.2022 09:58
Экономика 04.04.2022 09:58
Половина мелких фирм в Волгоградской области заморозили набор новых сотрудников04.04.2022 09:44
Экономика 04.04.2022 09:44
Супермаркеты в Волгограде не спешат отменять ограничения на продажу в одни руки03.04.2022 19:28
Экономика 03.04.2022 19:28
Реклама