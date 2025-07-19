



Правительство официально утвердило изменения в ПДД, конкретизирующие определение детского удерживающего устройства. В новой редакции автовладельцам запрещается использовать для удержания детей дешёвые лямки, адаптеры, фиксаторы на ремни. Об этом сообщает «Парламентская газета» со ссылкой на портал раскрытия правовой информации.

По мнению экспертов, такие устройства на самом деле не снижают риски травм несовершеннолетних при резком торможении или ДТП, внушая при этом родителям ложную уверенность в том, что их чадо под защитой.

Отметим, после вступления поправок в силу обычным водителям, перевозящим детей ненадлежащим образом, будут грозить штрафы по статье 12.23 КоАП размером до 3 тыс. рублей. В свою очередь, таксисты могут быть привлечены к ответственности по уголовной статье «за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».