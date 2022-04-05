Волгоградцы перестали заражаться одним из простудных вирусов

Количество обращений в поликлиники Волгоградской области с симптомами простуды и ОРВИ за прошедшую неделю уменьшилось на 8%. Интенсивный показатель заболеваемости ОРВИ составил 46,9 на 10 тысяч населения, сообщили в управлении Роспотребнадзора Волгоградской области.
Специалисты зафиксировали три возбудителя ОРВИ, которые циркулировали в Волгоградской области – аденовирус, парагрипп и коронавирус. Ни одного обращения с риновирусом, которым волгоградцы болели почти всю зиму, на прошлой неделе не было.
В целом заболеваемость ОРВИ в Волгоградской области находится ниже эпидемического порога на 51%. Ни одна школа в регионе не закрывалась на карантин, занятия были частично приостановлены только в двух учебных заведениях в отдельных классах.