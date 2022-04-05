Здравоохранение

Волгоградцы перестали заражаться одним из простудных вирусов

Здравоохранение 05.04.2022 09:29
05.04.2022 09:29


Количество обращений в поликлиники Волгоградской области с симптомами простуды и ОРВИ за прошедшую неделю уменьшилось на 8%. Интенсивный показатель заболеваемости ОРВИ составил 46,9 на 10 тысяч населения, сообщили в управлении Роспотребнадзора Волгоградской области.

Специалисты зафиксировали три возбудителя ОРВИ, которые циркулировали в Волгоградской области – аденовирус, парагрипп и коронавирус. Ни одного обращения с риновирусом, которым волгоградцы болели почти всю зиму, на прошлой неделе не было.

В целом заболеваемость ОРВИ в Волгоградской области находится ниже эпидемического порога на 51%. Ни одна школа в регионе не закрывалась на карантин, занятия были частично приостановлены только в двух учебных заведениях в отдельных классах.

Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Реклама

Ремонт пластиковых окон 89889874000. Порошковая покраска 89884993750

Комфорт-класс на Тулака

Урны, контейнеры для отходов в наличии. Доставка!8(8442) 95-50-05

Займы под залог имущества. Материнский капитал. +7 927-510-59-46
Здравоохранение
05.04.2022 07:27
Здравоохранение 05.04.2022 07:27

0
Далее
Здравоохранение
03.04.2022 11:19
Здравоохранение 03.04.2022 11:19

0
Далее
Здравоохранение
02.04.2022 17:40
Здравоохранение 02.04.2022 17:40

0
Далее
Здравоохранение
29.03.2022 21:52
Здравоохранение 29.03.2022 21:52

0
Далее
Здравоохранение
29.03.2022 11:08
Здравоохранение 29.03.2022 11:08

0
Далее
Здравоохранение
29.03.2022 08:59
Здравоохранение 29.03.2022 08:59

0
Далее
Здравоохранение
29.03.2022 08:17
Здравоохранение 29.03.2022 08:17

0
Далее
Здравоохранение
24.03.2022 10:31
Здравоохранение 24.03.2022 10:31

0
Далее
Здравоохранение
20.03.2022 10:45
Здравоохранение 20.03.2022 10:45

0
Далее
Здравоохранение
12.03.2022 18:23
Здравоохранение 12.03.2022 18:23

0
Далее
Здравоохранение
07.03.2022 15:08
Здравоохранение 07.03.2022 15:08

0
Далее
Здравоохранение
03.03.2022 15:10
Здравоохранение 03.03.2022 15:10

0
Далее
Здравоохранение
02.03.2022 20:44
Здравоохранение 02.03.2022 20:44

0
Далее
Здравоохранение
01.03.2022 10:28
Здравоохранение 01.03.2022 10:28

0
Далее
Здравоохранение
27.02.2022 19:00
Здравоохранение 27.02.2022 19:00

0
Далее

Лента новостей

12:39
Экс-главу Роспотребнадзора в Волгограде осудили по делу о Кировской свалкеСмотреть фотографии
12:35
Спал и ел с пулей в животе: после семейной перестрелки волгоградец прожил почти суткиСмотреть фотографии
12:35
Как сыр в масле: волгоградский «Ротор» раскрыл финансовую отчетностьСмотреть фотографии
12:01
Оглашен приговор жуликам, державшим в страхе юг ВолгоградаСмотреть фотографии
11:14
В ночном пожаре пострадали двое жителей ВолгоградаСмотреть фотографии
11:10
Волгоградцу грозит 5 лет тюрьмы за комментарий в социальной сетиСмотреть фотографии
10:52
Чиновники Волгограда подтвердили 128 случаев завышения ценСмотреть фотографии
10:51
В Волгоградской области КамАЗ смял легковушку с водителемСмотреть фотографии
10:26
В смертельном отравлении 4-летней девочки под Волгоградом подозревают ее родного дядюСмотреть фотографии
10:25
В Волгограде 28% жителей решились на срочную смену работыСмотреть фотографии
10:10
Врачи сообщили о состоянии отравившихся детей и женщины под ВолгоградомСмотреть фотографии
10:05
Под Волгоградом женщина убила мужа из пневматической винтовкиСмотреть фотографии
09:49
В Волгограде утвердили места торговли саженцами и рассадой: списокСмотреть фотографии
09:29
Волгоградцы перестали заражаться одним из простудных вирусовСмотреть фотографии
09:07
Под Волгоградом безработный похитил икону для подаркаСмотреть фотографии
08:45
Вторичное жилье подорожало в Волгоградской области на 13% за кварталСмотреть фотографии
07:27
Волгоградские аллергологи готовятся к наплыву пациентовСмотреть фотографии
23:17
В Волжском сократили число дачных автобусов из-за погодыСмотреть фотографии
22:04
Энергетики 5 апреля обесточат вуз, дачи и дома в 6 районах ВолгоградаСмотреть фотографии
20:45
На 10-летнего школьника в Волжском набросилась собакаСмотреть фотографии
19:36
«Говорил спасибо, что посадили»: в Ростове по делу Музраева допросили экс-главу ГУ МВД ЦукрукаСмотреть фотографии
19:23
Подъем уровня воды начался на реках в Волгоградской областиСмотреть фотографии
19:22
Так же стремителен, как и корь: шестая волна COVID-19 накроет Волгоград уже в маеСмотреть фотографии
19:20
Волгоградских предпринимателей приглашают на бесплатные антикризисные вебинарыСмотреть фотографии
18:00
ПСБ начал предоставлять банковские услуги населению и бизнесу в КрымуСмотреть фотографии
17:32
В волгоградском СИЗО-4 сменился начальник после серии ЧП с заключеннымиСмотреть фотографии
16:25
К сайтам судов Волгоградский области запретили доступСмотреть фотографии
16:18
Под Волгоградом 4-летняя девочка отравилась неизвестным веществом и умерлаСмотреть фотографии
16:16
В Волгограде из-за порыва трубы затопило целый двор на АнгарскомСмотреть фотографии
16:04
Разорившийся судостроитель в Волгограде спрятал от налоговой Range RoverСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 