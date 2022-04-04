Экономика

Проведи весенние каникулы со Сбером: полезные занятия для всей семьи

Экономика 04.04.2022 15:21 Новости компаний
04.04.2022 15:21 Новости компаний


Сбер и компании его экосистемы выпустили новую программу спецпроекта «Каникулы со Сбером» — подборку интересного развивающего контента для школьников от 7 до 16 лет и их родителей.
Материалы на сайте структурированы не только по возрасту, но и по формату. Каждый может выбрать для себя наиболее интересный вариант: можно смотреть, слушать или играть. Для родителей подготовлен отдельный раздел с лекциями, подкастами и подборками полезной информации про финансовую грамотность, эмоциональный интеллект и развитие личностного потенциала.
В проект «Каникулы со Сбером» входят следующие активности:
— тест «Накопи на мечту: помоги СберКоту достигнуть цели!», в котором школьники помогут СберКоту накопить на самокат. С помощью теста в интерактивном формате дети узнают, что нужно предпринять для достижения целей, как распределять бюджет и почему иногда не стоит отказывать себе даже в необязательных тратах;
— игра для формирования полезных привычек «Один дом». Как сортировать мусор и ухаживать за растениями? А зачем выключать свет, когда выходишь из комнаты? Эта простая игра научит правильному обращению с ресурсами;
— лекция популяризатора науки Александра Толмачёва, где он рассказывает, что происходит с климатом и как сохранить нашу планету здоровой. Зрители узнают, может ли человек изменить климат, что общего у коровы и автомобиля, почему вечная мерзлота — не вечная и к чему может привести глобальное потепление;
— советы для родителей: как провести каникулы с пользой, правильно распределить время и сделать его по-настоящему полезным для всей семьи, а также как смотреть фильмы и читать книги вместе с детьми;
— подборка советов для подростков, как говорить и находить общий язык с родителями.
Также в проект войдут:
— подборки от Okko: цикл «Пытливые умы». Документалки обо всём на свете: от литературы и философии до биологии и не только. А также подборки экранизаций классики — фильмы и мультики по школьной программе;
— различные подкасты — от научных до музыкальных, — а также плейлисты с мировыми хитами и подборкой песен от СберЗвука;
— вопросы и ответы от виртуальных ассистентов Салют про экологию. Зачем экономить воду и можно ли перестать мусорить? Как различить пластик разного типа и что меньше вредит природе — бумажные или пластиковые пакеты? Ответы на эти и многие другие темы подскажут ассистенты Салют;
— познавательная лекция про искусственный интеллект и где он применяется от команды AI Journey;
— курс для старшеклассников от Сбера «Как зарабатывать на хобби». Этот курс расскажет про рекламу, налоги, целевую аудиторию, а эти знания в современном мире важны не только для фрилансеров;
— онлайн-курс по развитию навыков «4 сезона» от Благотворительного фонда Сбербанка «Вклад в будущее». На этих онлайн-курсах детей научат делать мир вокруг себя лучше, развивать свой город и заботиться о природе. А помимо этого, расскажут, как создавать сайт и делать чат-боты.

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