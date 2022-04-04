В селе Мокрая Ольховка Котовского района Волгоградской области 4 апреля мертвой обнаружена 4-летняя девочка. Ее сестры и пожилая женщина в тяжелом состоянии доставлены в больницу. Предположительно, ребенок мог отравиться неизвестным веществом.

— Четырехлетнюю девочку врачи спасти не смогла, в больницу с отравлением парами химическим веществом доставлены 5-летняя и 14-летняя сестры погибшей и 76-летняя пенсионерка, — сообщил ИА «Высота 102» собственный источник в экстренных службах региона.

В комитете здравоохранения Волгоградской области журналистам информагентства рассказали, что пострадавших доставили в Котовскую ЦРБ.

— Пятилетний ребенок и женщина находятся в реанимационном отделении. Врачи оценивают их состояние как средней тяжести. Находятся под круглосуточным наблюдением, — добавили в облздраве. — Подросток в общем отделении. Состояние девочки оценивается как относительно удовлетворительное. Проведены консультации со специалистами центра острых отравлений больницы скорой помощи №25.

По не подтвержденной пока информации, частный дом, где проживала семья, накануне обрабатывали пестицидами для травли насекомых.

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