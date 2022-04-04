Происшествия

В Волгограде на видео попали погоня и задержание пьяного водителя

Происшествия 04.04.2022 13:40
04.04.2022 13:40


В Тракторозоводском районе инспекторы ОБ ДПС ГИБДД УМВД России по Волгограду предприняли попытку остановить автомобиль BMW X5. Водитель проигнорировал требования полицейских, и пытаясь скрыться от сотрудников МВД, протаранил припаркованную во дворе многоэтажки автомашину ВАЗ-2106. 

— После ДТП водителя задержали полицейские, — пояснили ИА «Высота 102» в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области. — За рулем иномарки с явными признаками алкогольного опьянения находился 39-летний волгоградец. Проведенное медосвидетельствование подтвердило факт алкогольного опьянения.



На нарушителя составили административные материалы по факту нетрезвой езды. Водитель может быть лишен прав на срок до двух лет и оштрафован на 30 000 рублей. Как уточнили в областном главке МВД, в случае  повторного управления автомобилем в состоянии опьянения или отказа от прохождения процедуры медосвидетельствования мужчине грозит уже уголовная ответственность.  



На кадрах оперативного видео полицейские буквально «вырвали» с автомобильного сиденья пьяного мужчину. Помимо яростного сопротивления сотрудникам ДПС, волгоградец также отказался дуть в алкотестер на месте.  


Сотрудники ГАИ в очередной раз напоминают, что если вы стали свидетелем пьяной езды, либо водитель за рулем вызывает у вас подозрение, то смело сообщайте о данных фактах ближайшему наряду ДПС или в дежурную часть УГИБДД по телефонам: 8(8442) 30-48-41, 33-24-27. 

Фото и видео: ГУ МВД России по Волгоградской области. 

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