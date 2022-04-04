Птицы вмешались в посадку самолета из Волгограда в Москве

Сегодня, 4 апреля, стало известно об инциденте при посадке в аэропорту Москвы самолета из Волгограда. Происшествие произошло накануне.
— При заходе на посадку в аэропорт Внуково на высоте выравнивания командир воздушного судна доложил о возможном попадании птиц, — сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на телеграм-канал Aviaincident.
Boeing 737-800, следовавший рейсом PBD234 Волгоград (Гумрак) — Москва (Внуково), благополучно приземлился в 11.54. Эксплуатирует воздушное судно АО «Авиакомпания «Победа».