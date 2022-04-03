В Волгограде годовалого малыша убил электрический провод

Происшествия 03.04.2022 17:01
03.04.2022 17:01
Годовалый малыш погиб в Краснооктябрьском районе Волгограда. Как сообщили ИА «Высота 102» в экстренных службах, ЧП произошло, когда с ребенком сидела няня.
По предварительным данным, 15-месячный мальчик пытался перегрызть провод. В результате ребенка ударило током. По вызову на место происшествия прибыли две кареты скорой помощи. В облкомздраве информацию о вызове на такое ЧП подтвердили, отметив, что врачи пытались спасти малыша, но сердечно-легочная реанимация результата не дала. Ребенок скончался.
Проверку проводят следователи районного отдела СУ СКР по Волгоградской области. Им предстоит выяснить точную причину смерти ребенка и все обстоятельства этой трагедии.
Напомним, что на прошлой неделе в Советском районе также погиб годовалый малыш. В данном случае причиной смерти стала асфиксия.
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