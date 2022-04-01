Происшествия

В Волгограде родители нашли мертвым годовалого мальчика

Происшествия 01.04.2022 17:28
01.04.2022 17:28


В Волгограде молодые родители обнаружили мертвым своего годовалого сына. Как стало известно ИА «Высота 102», семейная трагедия разыгралась в Советском районе. 

— Труп ребенка был найден семейной парой 30 марта в квартире в Советском районе, — сообщили информагентству в экстренных службах. — Ребенку только 1 марта исполнился год. Предварительная причина смерти — асфиксия. 

В причинах гибели мальчика разбираются профильные органы. Известно, что ребенок был найден мертвым на утро. Не исключено, что малыш попросту задохнулся в объятиях родителей. 

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