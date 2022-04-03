Здравоохранение 03.04.2022 11:19
03.04.2022 11:19
Кардиохирурги прооперировали в Волгограде 7-летнюю девочку с редким осложнением после перенесенного вирусного заболевания. Как сообщили в облкомздраве, после болезни, которую ребенок перенес в начале марта, появились жалобы на головную боль, слабость, тошноту, рвоту и боли в животе.
Врачи скорой помощи, прибывшие на вызов, зафиксировали у девочки подъем артериального давления до 170/120 мм.рт.ст. Ребенка госпитализировали в областную детскую больницу, где провели все необходимые исследования. В результате был обнаружен стеноз левой почечной артерии и уменьшение размеров левой почки. Для срочного устранения сужения левой почечной артерии девочку перевели в волгоградский кардиоцентр.
- С учетом юного возраста пациентки, принято решение выполнить малоинвазивное оперативное вмешательство. Командой рентгенэндоваскулярных хирургов проведена транслюминальная баллонная ангиопластика ветвей левой почечной артерии. Раскрыты (дилатированы) три ветви: верхняя, нижне- и среднеполюсная. По данным контрольной ангиографии зафиксировано восстановление кровотока по указанным сосудам, - рассказали в облкомздраве.
После проведенной операции у ребенка нормализовалось артериальное давление. С положительной динамикой и отсутствием жалоб девочку выписали на амбулаторное лечение под наблюдением врача-педиатра и кардиолога. Родителям рекомендовано через 3 месяца показать ребенка специалистам кардиоцентра.
Специалисты поясняют, что одной из причин повышения артериального давления является реноваскулярная гипертензия, развивающаяся вследствие стеноза (сужения) одной или нескольких почечных артерий или их ветвей. Как правило, она имеет злокачественное течение. Именно такое заболевание и было выявлено у юной пациентки.
По данным администрации региона, в Волгоградской области функционируют четыре региональных сосудистых центра в графике 24/7 и 10 первичных сосудистых отделений (6 в Волгограде, по одному в Волжском, Камышине, Михайловке и Урюпинске). Проводится их дооснащение и переоснащение высокотехнологичным медоборудованием.
С начала текущего года в Волгоградской области высокотехнологичную медпомощь получил 231 ребенок.
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