Иномарка сбила двух человек на территории дачного массива в Волжском









Два человека пострадали от наезда автомобиля в СНТ «Мичуринец» в Волжском. Как сообщили в ГУ МВД России по Волгоградской области, авария произошла накануне вечером на острове Зеленый.

По предварительной информации, 67-летний водитель Nissan Note, двигаясь по улице Шоссейной, совершил наезд на двух пешеходов в возрасте 38 и 34 лет. Они переходили проезжую часть дороги в неустановленном месте.

В результате ДТП пострадавших пешеходов госпитализировали.



