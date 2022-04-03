Происшествия

Иномарка сбила двух человек на территории дачного массива в Волжском

Происшествия 03.04.2022 10:45
03.04.2022 10:45



Два человека пострадали от наезда автомобиля в СНТ «Мичуринец» в Волжском. Как сообщили в ГУ МВД России по Волгоградской области, авария произошла накануне вечером на острове Зеленый.
По предварительной информации, 67-летний водитель Nissan Note, двигаясь по улице Шоссейной, совершил наезд на двух пешеходов в возрасте 38 и 34 лет. Они переходили проезжую часть дороги в неустановленном месте.
В результате ДТП пострадавших пешеходов госпитализировали.

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