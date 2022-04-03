Иномарка сбила двух человек на территории дачного массива в Волжском

Происшествия 03.04.2022 10:45
03.04.2022 10:45
Два человека пострадали от наезда автомобиля в СНТ «Мичуринец» в Волжском. Как сообщили в ГУ МВД России по Волгоградской области, авария произошла накануне вечером на острове Зеленый.
По предварительной информации, 67-летний водитель Nissan Note, двигаясь по улице Шоссейной, совершил наезд на двух пешеходов в возрасте 38 и 34 лет. Они переходили проезжую часть дороги в неустановленном месте.
В результате ДТП пострадавших пешеходов госпитализировали.
Реклама
Пассажиров скоростного трамвая в Волгограде эвакуировали из-за забытой сумки02.04.2022 20:25
Происшествия 02.04.2022 20:25
Водитель бросил раненого пассажира на месте ДТП в поселке под Волгоградом02.04.2022 09:40
Происшествия 02.04.2022 09:40
Трое взрослых и двое детей пострадали в Волгограде из-за пьяного водителя02.04.2022 09:26
Происшествия 02.04.2022 09:26
В гараже под Волгоградом мужчина умер на сиденье автомобиля01.04.2022 20:37
Происшествия 01.04.2022 20:37
В Волжском на врача-психиатра напал с ножом 24-летний призывник01.04.2022 19:24
Происшествия 01.04.2022 19:24
В Волгограде родители нашли мертвым годовалого мальчика01.04.2022 17:28
Происшествия 01.04.2022 17:28
Пособников сирийских исламистов задержали в Волгоградской области (ВИДЕО)01.04.2022 13:11
Происшествия 01.04.2022 13:11
На трассе Волгоград-Москва насмерть сбили пешехода01.04.2022 11:54
Происшествия 01.04.2022 11:54
В Волгограде эвакуируют аэропорт01.04.2022 11:49
Происшествия 01.04.2022 11:49
На трассе Р-22 под Волгоградом Hyundai Elantra после ДТП повис на отбойнике01.04.2022 10:42
Происшествия 01.04.2022 10:42
В сгоревших камышах на юге Волгограда нашли обгоревший труп человека01.04.2022 09:59
Происшествия 01.04.2022 09:59
В Волгограде угнали иномарку стоимостью в 5 миллионов рублей31.03.2022 18:33
Происшествия 31.03.2022 18:33
Волгоградец заказал на «Авито» сахара на 748 тысяч, но не дождался посылки31.03.2022 15:25
Происшествия 31.03.2022 15:25
Полуметровый провал образовался на Второй Продольной в Волгограде31.03.2022 14:22
Происшествия 31.03.2022 14:22
Москвичка с ножом и скальпелями устроила дебош в волгоградском суде31.03.2022 13:00
Происшествия 31.03.2022 13:00
Реклама