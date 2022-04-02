Волгоградский облздрав завел чаты в Telegram для вопросов и жалоб горожан



Два чата в Telegram для жителей Волгограда и Волжского создал комитет здравоохранения Волгоградской области в рамках федерального проекта «ЗдравКонтроль». В них горожане могут задавать вопросы, касающиеся оказания медицинских услуг и работы поликлиник и больниц, сообщили в облздраве.

Отвечать волгоградцам и волжанам будут модераторы каналов или представители медицинских организаций, таким образом, все участники медчатов смогут ознакомиться с поступающей информацией. Чаты будут работать с 08.00 до 20.00 ежедневно, кроме воскресенья.

В облздраве отметили, что получить больничный, рецепт, уточнить цены на лекарства и платные услуги в чатах будет нельзя. Чаты также не предназначены для вызова неотложки или скорой помощи и получения результатов анализов.

– Медчаты в мессенджере Telegram – это самый быстрый способ решения вопросов пациентов, если они возникли при обращении в государственное медучреждение, – считает Евгений Мартынов, руководитель проекта «Здравконтроль», член Общественного совета по проведению независимой оценки качества условий оказания услуг медицинскими организациями при Минздраве России. –Я считаю, что такой прямой диалог с жителями – подтверждение открытости власти в регионе.