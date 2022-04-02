Пассажира врезавшегося в столб ВАЗ-2114 госпитализировали с травмами из поселка Катричев в Быковском районе Волгоградской области. Совершивший ДТП водитель бросил автомобиль с раненным и сбежал с места аварии, сообщили в пресс-службе регионального Главка.
По предварительным данным, в 12.23 на пересечении улиц Чапаева и Шмарова водитель не справился с управлением отечественным автомобилем, выехал на обочину и врезался в опору линии электропередач. Мужчина остался невредим, а его пассажир в результате удара был ранен. Однако вместо оказания первой помощи и ожидания прибытия экстренных служб перепуганный водитель оставил машину и скрылся с места ДТП. Приехавшая карета скорой помощи увезла пассажира в больницу.
О розыске или задержании виновника аварии не сообщается.