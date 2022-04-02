Происшествия

Водитель бросил раненого пассажира на месте ДТП в поселке под Волгоградом

Происшествия 02.04.2022 09:40
02.04.2022 09:40


Пассажира врезавшегося в столб ВАЗ-2114 госпитализировали с травмами из поселка Катричев в Быковском районе Волгоградской области. Совершивший ДТП водитель бросил автомобиль с раненным и сбежал с места аварии, сообщили в пресс-службе регионального Главка.

По предварительным данным, в 12.23 на пересечении улиц Чапаева и Шмарова водитель не справился с управлением отечественным автомобилем, выехал на обочину и врезался в опору линии электропередач. Мужчина остался невредим, а его пассажир в результате удара был ранен. Однако вместо оказания первой помощи и ожидания прибытия экстренных служб перепуганный водитель оставил машину и скрылся с места ДТП. Приехавшая карета скорой помощи увезла пассажира в больницу.

О розыске или задержании виновника аварии не сообщается.

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