Экономика

Банк «Открытие» продолжит возвращать предпринимателям комиссии за использование Системы быстрых платежей

Экономика 01.04.2022 14:26 Новости компаний
01.04.2022 14:26 Новости компаний


Переводы через СБП останутся бесплатными для клиентов банка из числа малого и среднего бизнеса до 1 июля – соответствующая госпрограмма продлена еще на пол года.
Банк «Открытие» и Минэкономразвития подписали соглашение о продлении участия банка в программе компенсации малому и среднему бизнесу расходов на использование Системы быстрых платежей. Правительство продлило программу до 1 июля 2022 года, дополнительно выделив на нее 500 млн рублей.
На текущий момент в программе участвует более 2000 клиентов «Открытия». Возврат комиссии производится автоматически, за каждый месяц в период действия программы. Получить такую компенсацию могут как действующие, так и новые клиенты банка.
«В магазинах наших клиентов ежемесячно совершается порядка миллиона покупок через Систему быстрых платежей, и их число постоянно растет. Сервис становится все более популярным для совершения повседневных расчетов. Это говорит о том, что возможность принимать оплату по СБП становится очень важной для бизнеса», – отметил Виталий Брикунов, исполняющий обязанности директора департамента эквайринга банка «Открытие».
Предприниматели могут подключиться к сервису приема платежей через СБП дистанционно, подав заявку на сайте банка или позвонив на горячую линию. Также это можно сделать в офисе «Открытия»: сотрудники банка помогут определить оптимальный вариант подключения предприятия к системе.
Система быстрых платежей работает с использованием QR-кодов – для оплаты необходимо приложение любого подключенного к ней банка. Стандартная комиссия составляет 0,4% или 0,7%, в зависимости от вида деятельности предприятия. В период программы господдержки малого и среднего бизнеса эти комиссии будут полностью возвращаться предприятиям.

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