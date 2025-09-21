Черлидерши встретили пассажиров танцем в аэропорту Волгограда





В Волгограде танцевальный детский коллектив встретил пассажиров в аэропорту Сталинград. Настроение всем прибывшим подняли коллектив спортивного клуба «PRIMO».





Так, юные черлидерши прямо у борта самолетов исполнили зажигательные танцы для жителей и гостей города-героя, прибывшим в аэропорт. После флешмоба коллективу в благодарность показали один из самолетов аэропорта - ЯК-42Д.

Пассажиры в терминале и на перроне понравились танцы юных волгоградок - все улыбались и даже подтанцовывали коллективу.

Видео: аэропорт Волгограда / t.me