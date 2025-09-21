Стали известны подробности ночного пожара с двумя автомобилями в Волгограде





В ГУ МЧС по Волгоградской области сообщили подробности пожара в Краснооктябрьском районе, который произошел минувшей ночью. Как рассказали V102.RU в ведомстве, сообщение о происшествии поступило в 00:31.





Напомним, возгорание произошло на улице Варшавской неподалеку от дома №4 в ЖК «Мишино». Оба автомобиля полностью сгорели.

- Горели по всей площади два автомобиля. Пожарные подразделения 2 ПСЧ ликвидировали горение в 00:52. Погибших и пострадавших нет, - добавили в ГУ МЧС по региону.

Причина пожара устанавливается.

Видео: Волгоград / t.me