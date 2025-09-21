Происшествия

Стали известны подробности ночного пожара с двумя автомобилями в Волгограде

Происшествия 21.09.2025 10:50
21.09.2025 10:50


В ГУ МЧС по Волгоградской области сообщили подробности пожара в Краснооктябрьском районе, который произошел минувшей ночью. Как рассказали V102.RU в ведомстве, сообщение о происшествии поступило в 00:31.



Напомним, возгорание произошло на улице Варшавской неподалеку от дома №4 в ЖК «Мишино». Оба автомобиля полностью сгорели. 

- Горели по всей площади два автомобиля. Пожарные подразделения 2 ПСЧ ликвидировали горение в 00:52. Погибших и пострадавших нет, - добавили в ГУ МЧС по региону. 

Причина пожара устанавливается. 

Видео: Волгоград / t.me

