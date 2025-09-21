Неизвестный сбил пешехода в Волгограде и скрылся с места ДТП





В Тракторозаводском районе Волгограда полиция разыскивает водителя, который ночью 20 сентября сбил пешехода и скрылся с места происшествия. Как рассказали в ГУ МВД по Волгоградской области, пострадавший был госпитализирован в больницу.

Уточняется, что ДТП произошло на улице Щепкина напротив дома №43.

– По предварительной информации, в 01-20 водитель, управляя не установленным транспортным средством, совершил наезд на пешехода, которая переходила проезжую часть дороги в неустановленном месте. Водитель с места ДТП скрылся, ведется его розыск, – уточнили в пресс-службе ГУ МВД по региону.