Двоим волгоградцам за разбой в магазине грозит до 10 лет колонии

Сегодня, 1 апреля, уголовное дело в отношении жителей Волгоградской области, обвиняемых в разбойном нападении на магазин в рабочем поселке Иловля направлено в суд. Злоумышленникам грозит до 10 лет лишения свободы.

— Следователями ОМВД России по Иловлинскому району окончено расследование уголовного дела по обвинению двух мужчин в совершении разбоя, — прокомментировали ИА «Высота 102» в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области. — В ходе проведения комплекса ОРМ сотрудники уголовного розыска в короткие сроки установили личности и задержали злоумышленников. Двое неработающих местных жителей в возрасте 31 и 26 лет признали свою вину.





Следствием установлено, что вечером 22 февраля 2022 года фигуранты дела, вооружившись пистолетом, в масках с прорезями для глаз и перчатках около 22.00 ворвались в помещение магазина. Угрожая 31-летней продавцу оружием, они забрали из кассы 5000 рублей, после чего скрылись.





Обвиняемые после совершения преступления закопали в лесу пневматический пистолет и одежду. Предметы, имеющие значение для расследования, обнаружили и изъяли полицейские. Мужчинам предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 162 УК РФ — «Разбой, то есть нападение в целях хищения чужого имущества, совершенное с угрозой применения насилия опасного для жизни и здоровья, группой лиц по предварительному сговору, с применением предмета, используемого в качестве оружия».





Фото и видео: ГУ МВД России по Волгоградской области.