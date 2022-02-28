Расследования

Полицейские раскрыли ограбление магазина под Волгоградом

Расследования 28.02.2022 12:50
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28.02.2022 12:50



В Волгоградской области оперативники уголовного розыска раскрыли разбойное ограбление. Как сообщили ИА "Высота 102" в региональном ГУ МВД России, в феврале 2022 года двое мужчин, угрожая ножом, заставили кассира магазина в Иловлинском районе выложить все наличные. 

— 22 февраля 2022 года 31-летняя продавец торгового павильона, расположенного в рабочем поселке Иловля, сообщила, что поздним вечером в торговую точку вошли двое неизвестных в масках с прорезями для глаз и похитили из кассы выручку в сумме 5 тысяч рублей. При этом преступники угрожали женщине предметом похожим на пистолет, — рассказали подробности происшествия в региональном управлении. — В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий личности подозреваемых в совершении преступления были установлены. Ими оказались двое неработающих местных жителей в возрасте 31 и 26 лет. 

Оба мужчины сознались в содеянном. Ограбив магазин, разбойники сняли с себя одежду и маски и закопали их в лесу. Схожий с пистолетом предмет они почему-то закапывать не стали. Теперь он станет уликой в рамках уголовного дела, возбужденного следователями Отдела МВД России по Иловлинскому району. Подозреваемым в разборе грозит срок до 10 лет. 

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