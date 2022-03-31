В Волжском дважды за ночь горела одна и та же дача

Крошечный деревянный домик сгорел минувшей ночью в СНТ «Радуга» на улице Солнечной в Волжском. Пожарные расчеты выезжали на вызов дважды за несколько часов: первый звонок поступил 30 марта в 22.24, второй – 31 марта в 01.02, сообщили в ГУ МЧС России по Волгоградской области.
Когда пожарные приехали на дачу первый раз, то горел только забор, огонь не успел перекинуться на домик. Потушив 8 погонных метров ограждения, огнеборцы уехали. Спустя два с половиной часа им пришлось вернуться на тот же адрес. К тому моменту горело 10 метров забора, полностью был охвачен огнем дом площадью 12 кв. м. К 02.12 возгорание ликвидировали.
Причина пожаров устанавливается. Погибших и пострадавших нет.