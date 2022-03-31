ВТБ на четверть увеличил продажи ипотеки в первом квартале

Экономика 31.03.2022 08:42 Новости компаний
31.03.2022 08:42 Новости компаний
По итогам первого квартала 2022 года ипотечные заемщики оформили в ВТБ около 66 тысяч кредитов на 270 млрд рублей, что на 26% превышает результат за январь-март прошлого года. Доля выдач в рамках госпрограмм превысила 40%, а спрос на рынке вторичного жилья после повышения ставок в начале марта «охладился».
Регионами-лидерами по объему выданных кредитов ВТБ в первом квартале стали Москва и Московская область (95 млрд рублей), Санкт-Петербург и Ленинградская область (25 млрд), Республика Татарстан (11,5 млрд), Новосибирская область (8,7 млрд) и Краснодарский край (8,4 млрд).
Доля сделок по ипотеке с господдержкой выросла с 34% в январе до 45% в марте. В результате сегодня на рынке первичного жилья совершается уже каждая вторая ипотечная сделка – за год доля таких кредитов увеличилась на 10 п.п., до 52%.
Практически каждый четвертый кредит в первом квартале ВТБ выдал в рамках "семейной ипотеки". Этой программой воспользовались примерно 13 тысяч заемщиков банка, проведя сделки на сумму около 65 млрд рублей. По ипотеке с господдержкой, действующей с апреля 2020 года, банк выдал свыше 13,5 тысячи кредитов объемом более 33 млрд рублей. В рамках "Дальневосточной ипотеки" клиенты получили около 4,3 млрд рублей.
-Ипотечный рынок в первом квартале оказался под сильным давлением в результате роста уровня ключевой ставки и последовавшего за ним увеличения ценовых параметров по стандартным банковским программам. В первую очередь, изменения повлияли на рынок вторичного жилья, где сегодня можно взять кредит под 20 и более процентов. Понимая это, многие заемщики стремились воспользоваться ранее одобренными предложениями, поэтому традиционно «низкий» сезон января-февраля в этом году показал результаты значительно выше, чем обычно, – комментирует вице-президент, заместитель руководителя департамента розничного бизнеса ВТБ Евгений Дячкин.
По его словам, в марте фокус внимания клиентов предсказуемо начал смещаться в сторону кредитов с господдержкой. «Для заемщиков, которым в текущих условиях предстоит решить жилищный вопрос за счет приобретения недвижимости у застройщика, по-прежнему сохраняются доступные условия кредитования. В первом квартале уже свыше 40% всех продаж прошли на льготных условиях, а благодаря модернизации госпрограммы во втором квартале эта доля вырастет вдвое – до 80%. Одновременно продолжит «охлаждаться» ипотека на вторичном рынке», – добавил он.
ВТБ первым на рынке начал работать по новым условиям льготной ипотеки. Клиенты могут подать заявку на жилищный кредит в офисах и на сайте банка. Первые сделки пройдут с даты вступления в силу постановления Правительства РФ. Для заемщиков, использующих сервисы безопасных расчетов и электронной регистрации на сделке, банк предлагает дисконт в размере 0,3 пп. Таким образом, минимальная ставка по обновленной госпрограмме для клиентов ВТБ составит 11,7%.
Реклама
Банк «Открытие» обновляет условия по программе лояльности МАКС для клиентов Private31.03.2022 11:29
Экономика 31.03.2022 11:29
«Наши бычки и тёлочки не хуже заграничных»: волгоградский фермер рассказал о ценности отечественной мраморной говядины31.03.2022 10:41
Экономика 31.03.2022 10:41
ВТБ бесплатно застрахует детей во время летнего отдыха31.03.2022 10:36
Экономика 31.03.2022 10:36
В Волгоградской области разработали меры по защите экономики от санкций31.03.2022 09:50
Экономика 31.03.2022 09:50
В Волгоградской области на 15 копеек подешевело дизтопливо31.03.2022 08:04
Экономика 31.03.2022 08:04
Дешево и сердито: чиновники нашли в Волгограде мыло и зубную щетку по 15 рублей30.03.2022 19:26
Экономика 30.03.2022 19:26
Дороже ананасов: цена на соцкапусту бьет рекорды в магазинах Волгограда30.03.2022 16:51
Экономика 30.03.2022 16:51
Банк «Открытие»: Олимпийские чемпионы примут участие в Югорском лыжном марафоне30.03.2022 15:44
Экономика 30.03.2022 15:44
Сбер расширил ипотеку для самозанятых30.03.2022 15:12
Экономика 30.03.2022 15:12
Волгоградцев предупредили об ответственности за покупку валют на «сером» рынке30.03.2022 14:37
Экономика 30.03.2022 14:37
ВТБ продал первую тонну золотых слитков30.03.2022 12:41
Экономика 30.03.2022 12:41
Из кожи лезут: в феврале Волгоградская область нарастила выпуск продукции30.03.2022 12:17
Экономика 30.03.2022 12:17
ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго принял участие в Дне открытых дверей филиала НИУ «МЭИ»30.03.2022 11:35
Экономика 30.03.2022 11:35
ВТБ: продажи ипотеки с господдержкой могут вырасти на 40% после модернизации программы30.03.2022 10:16
Экономика 30.03.2022 10:16
В Волгоградской области спрогнозировали отток айтишников30.03.2022 10:01
Экономика 30.03.2022 10:01
Реклама