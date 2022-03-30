Экономика 30.03.2022 14:37
30.03.2022 14:37
Нарушение действующего порядка совершения операций с иностранной валютой в России может грозить административной и даже уголовной ответственностью. Как сообщили в УФНС России по Волгоградской области, специальный порядок операций с иностранной валютой, предусматривающий, в том числе, запрет на продажу банками иностранной валюты физическим лицам, установлен Банком России 9 марта текущего года.
Ведомство поясняет, что при совершении валютных операций необходимо руководствоваться нормами закона от 10.12.2003 N 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле». Так, в соответствии с ч. 1 ст. 11 купля-продажа иностранной валюты в РФ производится только через уполномоченные банки и государственную корпорацию развития ВЭБ.РФ.
- Действия по приобретению или продаже иностранной валюты или чеков с номиналом в иностранной валюте без участия уполномоченных банков, через так называемый «серый рынок валюты» является незаконной валютной операцией, а, следовательно, является административным правонарушением, ответственность за которое предусмотрена частью 1 статьи 15.25 КоАП РФ в виде штрафа в размере от 75 до 100 % суммы незаконной валютной операции, - сообщили в УФНС по региону.
Кроме того, операции на «сером» рынке могут попасть под статью 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность). Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 7 лет лишения свободы.
УФНС России по Волгоградской области просит сообщать о фактах нарушения гражданами операций с иностранной валютой по телефону: (8442) 74-29-78.
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