Спорт

Волгоградский «Ротор» за 2021 год выплатил агентам более 17 миллионов рублей

Спорт 29.03.2022 19:56
29.03.2022 19:56


Волгоградский «Ротор» в 2021 году потратил на услуги посредников и агентов игроков более 17 миллионов рублей. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в РФС, где  опубликовали соответствующие данные.  Волгоградский клуб среди всех российских команд  занимает 12-ое место по сумме денежных вознаграждений представителям футболистов. Всего на эти цели «Ротор»  потратил 17 250 000 рублей. Расположившийся на  13-ом месте по уровню расходов на агентов футбольный клуб «Химки», который выступает в премьер-лиге,   потратил  в 2 раза меньше «Ротора» - 8 300 000 рублей.
В ФНЛ больше «Ротора» израсходовал на агентов  только футбольный клуб «Оренбург» - 23 011 000 рублей. Между тем, "Оренбург" возглавляет турнирную таблицу ФНЛ, а "Ротор" занимает 18-ое место.


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