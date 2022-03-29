



Волгоградский «Ротор» в 2021 году потратил на услуги посредников и агентов игроков более 17 миллионов рублей. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в РФС, где опубликовали соответствующие данные. Волгоградский клуб среди всех российских команд занимает 12-ое место по сумме денежных вознаграждений представителям футболистов. Всего на эти цели «Ротор» потратил 17 250 000 рублей. Расположившийся на 13-ом месте по уровню расходов на агентов футбольный клуб «Химки», который выступает в премьер-лиге, потратил в 2 раза меньше «Ротора» - 8 300 000 рублей.

В ФНЛ больше «Ротора» израсходовал на агентов только футбольный клуб «Оренбург» - 23 011 000 рублей. Между тем, "Оренбург" возглавляет турнирную таблицу ФНЛ, а "Ротор" занимает 18-ое место.