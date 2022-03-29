Спорт 29.03.2022 19:56
29.03.2022 19:56
Волгоградский «Ротор» в 2021 году потратил на услуги посредников и агентов игроков более 17 миллионов рублей. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в РФС, где опубликовали соответствующие данные. Волгоградский клуб среди всех российских команд занимает 12-ое место по сумме денежных вознаграждений представителям футболистов. Всего на эти цели «Ротор» потратил 17 250 000 рублей. Расположившийся на 13-ом месте по уровню расходов на агентов футбольный клуб «Химки», который выступает в премьер-лиге, потратил в 2 раза меньше «Ротора» - 8 300 000 рублей.В ФНЛ больше «Ротора» израсходовал на агентов только футбольный клуб «Оренбург» - 23 011 000 рублей. Между тем, "Оренбург" возглавляет турнирную таблицу ФНЛ, а "Ротор" занимает 18-ое место.
Реклама
Выполнили обещание: волгоградский «Ротор» одержал долгожданную победу над «Нефтехимиком» - 2:126.03.2022 18:15
Спорт 26.03.2022 18:15
Волгоградский «Ротор» пообещали оставить в ФНЛ25.03.2022 15:25
Спорт 25.03.2022 15:25
Руководство волгоградского «Ротора» вновь отправляют в отставку23.03.2022 10:05
Спорт 23.03.2022 10:05
Сахар есть? А мука? Эксперты о том, грозит ли Волгограду продуктовый дефицит21.03.2022 16:35
Спорт 21.03.2022 16:35
Восьмое поражение подряд: волгоградский «Ротор» проиграл "Акрону" - 0:119.03.2022 16:18
Спорт 19.03.2022 16:18
В волгоградском «Роторе» сожалеют о втором тяжелом поражении на домашнем поле13.03.2022 11:20
Спорт 13.03.2022 11:20
Волгоградский «Ротор» проиграл «Оренбургу» 0:3 на домашнем матче12.03.2022 18:52
Спорт 12.03.2022 18:52
"Развалилась защита": "Томь" разгромила волгоградский "Ротор" со счетом 5:107.03.2022 16:07
Спорт 07.03.2022 16:07
Волгоградский «Ротор» вылетел из Кубка России после проигрыша "Рубину"03.03.2022 21:26
Спорт 03.03.2022 21:26
«Ротор» продает люксовые места на «Волгоград Арене» за 300 тысяч рублей28.02.2022 20:47
Спорт 28.02.2022 20:47
Волгоградский «Ротор» провел товарищеский матч в обстановке секретности27.02.2022 12:06
Спорт 27.02.2022 12:06
Фанатов волгоградского «Ротора» бесплатно отвезут в Казань на матч с «Рубином»20.02.2022 10:20
Спорт 20.02.2022 10:20
Не грузин, но из Тбилиси: волгоградский «Ротор» обзавелся новым футболистом17.02.2022 15:46
Спорт 17.02.2022 15:46
«Это не по-спортивному»: олимпийская чемпионка Лариса Ильченко призвала прекратить травлю Камилы Валиевой17.02.2022 09:56
Спорт 17.02.2022 09:56
Волгоградский «Ротор» в Турции сыграл вничью с клубом из Узбекистана - 2:216.02.2022 13:14
Спорт 16.02.2022 13:14
Реклама