Экономика

Банк «Открытие» запустил для клиентов более десяти программ поддержки

Экономика 29.03.2022 15:13 Новости компаний
29.03.2022 15:13 Новости компаний


Банк «Открытие» оказывает поддержку розничным клиентам и компаниям малого и среднего бизнеса в рамках государственных и дополнительных программ. Среди основных мер – кредитные каникулы, отсрочки платежей, льготное кредитование и реструктуризация действующих кредитов.
Поддержка предпринимателей
Банк «Открытие» присоединился к госпрограммам для малого и среднего бизнеса и предложил дополнительные инициативы. Клиенты банка могут воспользоваться программами льготного кредитования, реструктуризацией действующих кредитов и получить льготы на расчетно-кассовое обслуживание.
По программе оборотного льготного кредитования малые предприятия смогут получить до 300 млн рублей, а средние – до 1 млрд рублей. Субъектам МСП такие кредиты предоставляются на пополнение оборотных средств или рефинансирование ранее полученных оборотных кредитов. Инвестиционные кредиты будут предоставляться по расширенной программе стимулирования кредитования субъектов МСП, которую Банк России реализует совместно с Корпорацией МСП. Ставки по программам не превысят 15% годовых для малых предприятий и 13,5% для средних.
В рамках закона 106-ФЗ банк «Открытие» предоставляет своим клиентам – предприятиям малого и среднего бизнеса и индивидуальным предпринимателям кредитные каникулы. Для этого предприятие должно состоять в едином реестре субъектов МСП. Каникулы распространяются на кредиты, взятые не позже 1 марта 2022 года. Предпринимателям может быть предоставлена отсрочка по погашению основного долга и процентов на срок до полугода. Обратиться с соответствующим заявлением в банк можно до 30 сентября 2022 года включительно.
Дополнительно банк «Открытие» запустил программу упрощенной реструктуризации кредитов для малого и среднего бизнеса. Предприниматели могут обратиться в банк с заявлением о реструктуризации кредита, кредитной линии или овердрафта – вне зависимости от даты оформления кредита. Банк предлагает отсрочку погашения основного долга и уплаты начисленных процентов на срок до 6 месяцев с капитализацией процентов в основной долг, а также пролонгацию действующих кредитов.
До 30 апреля 2022 года включительно льготное расчетно-кассовое обслуживание от банка «Открытие» могут оформить юридические лица, индивидуальные предприниматели и физические лица, занимающиеся частной практикой. Для этого достаточно открыть в банке расчетный счет с пакетом услуг «Свой бизнес». Предприниматели получат полгода бесплатного РКО и 15% годовых на среднемесячный остаток по счету.
По распоряжению регулятора банк «Открытие» с 18 апреля по 31 августа 2022 году снижает ставку банковской комиссии за эквайринг до 1% от объема операций – вместо рыночных 1,5-2,5%. Пониженная комиссия будет распространяться на розничную продажу продуктов питания, оплату потребительских товаров, услуги связи, жилищно-коммунальные услуги, оплату топлива, продажу медицинских изделий и лекарственных препаратов для медицинского применения, услуги по перевозке пассажиров и ряд других.
Обо всех мерах поддержки предпринимателей, действующих в банке «Открытие», можно узнать на сайте.
Программы для розничных клиентов
С 11 марта банк «Открытие» начал принимать обращения на предоставление кредитных каникул от 1 до 6 месяцев для розничных клиентов в рамках 106-ФЗ. Заявки на такие каникулы можно подавать до 30 сентября 2022 года включительно. На отсрочки по всем видам кредитов при документальном подтверждении могут претендовать заемщики, чей доход за месяц перед заявкой на кредитные каникулы снизился на 30% и более по сравнению со среднемесячными доходами 2021 года. Получить кредитные каникулы заемщики могут дистанционно, отправив необходимые документы на электронную почту банка.
Заемщики, которые не подпадают под условия государственных кредитных каникул, могут обратиться в банк за ипотечными каникулами, позволяющими получить отсрочку на полгода один раз в течение срока кредита.
Те, кто столкнулся с трудностями при обслуживании кредита наличными, могут воспользоваться программами банка «Отложенный платеж» или «Перенос даты платежа». Первая позволяет пропустить оплату одного ежемесячного платежа – для этого нужно предоставить в банк заявление на предоставление услуги не позднее чем за три рабочих дня до даты очередного платежа. При использовании услуги размер ежемесячного платежа, указанный в графике, увеличивается при сохранении общего срока возврата кредита. Перенести дату платежа можно не чаще одного раза в год и не ранее, чем через три месяца с даты выдачи кредита. Для этого нужно не позднее чем за три рабочих дня до даты очередного платежа предоставить в банк заявление о переносе даты платежа с указанием причины переноса.

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