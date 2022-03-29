Расследования 29.03.2022 09:36
29.03.2022 09:36
В Центральном районном суде Волгограда в очередной раз отложен процесс с последним обвиняемым в грандиозной мусорной афере Михаилом Калонкиным. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на документы суда, заседание перенесено на 4 апреля в связи с неявкой защитника Калонкина. По этой причине, напомним, процесс переносился уже дважды.
Михаил Калонкин остался последним из фигурантов громкого уголовного дела по хищению средств нацпроекта «Экология» при ликвидации свалок в Среднеахтубинском районе Волгоградской области, кто еще не выслушал приговор суда. Уже осуждены бывший руководитель ГКУ «Дирекция водохозяйственного строительства» Михаил Ситников, гендиректор ООО «Гринлайт» Александр Фирсов и экс-председатель облкомприроды Виталий Сазонов. При этом силовики раскрыли и другие факты хищения федеральных денег, выделенных на расчистку ериков и строительство гидротехнических сооружений в Волго-Ахтубинской пойме.
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